Oroscopo settimana dal 9 al 15 marzo 2020

Ariete

Un oroscopo abbastanza statico, ma con qualche piccola sorpresa, quello in arrivo per i nati in Ariete. La vita di coppia sarà caratterizzata da un'ottima comunicazione fra i partner, tuttavia potrebbe mancare uno slancio più fisico. In ufficio, invece, meglio ignorare colleghi caratterizzati da egoismo.

Toro

Sette giorni interessanti, e con medie possibilità di successo, quelli garantiti dalle stelle ai nati nel Toro. La sfera amorosa si rivela molto romantica, con la possibilità di rafforzare un rapporto ormai da tempo ben avviato. Sul lavoro, nel frattempo, spazio alla programmazione di un nuovo progetto.

Gemelli

Settimana ancora complessa, ma con qualche sprazzo di novità, quella in arrivo per i nati in Gemelli. L'ambito amoroso è un po' stanco, forse poco malizioso, tuttavia non mancheranno dei momenti di intimità. Sul lavoro, invece, non è ancora giunto il momento per un grande investimento.

Cancro

Sette giorni ancora raffermi, ma con qualche momento di maggiore relax, quelli previsti dai pianeti per i nati in Cancro. la sfera amorosa richiede ancora impegno, soprattutto sul fronte della comunicazione con il partner. Il lavoro sarà invece caratterizzato da una nuova passione, da dosare per non trasformarla in aggressività.

Leone

Un oroscopo abbastanza statico, ma non eccessivamente preoccupante, quello in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia garantisce una buona intesa fra i partner, tuttavia potrebbe mancare uno slancio più fisico nel rapporto. In ufficio, nel frattempo, spazio ai compiti più creativi.

Vergine

Settimana promettente, quela prevista dagli astri per i nati nella Vergine. La vita di coppia promette avvincenti avventure, anche caratterizzate da un piacevole romanticismo. In ufficio, invece, vi sarà la possibilità di approfittare di nuove mansioni, anche di leadership.

Bilancia

Sette giorni non troppo ricchi, ma nemmeno preoccupanti, quelli previsti dai pianeti per i nati in Bilancia. La vita di coppia richiede maggior impegno nella comprensione del partner, anche se potrebbero non mancare dei momenti di più gratificante intimità. Sul lavoro, nel frattempo, è meglio evitare i conflitti.

Scorpione

Settimana all'insegna della passione, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso si caratterizzerà per una buona malizia, utile anche ai single in cerca di conquiste. La sfera professionale, invece, offre nuove possibilità per dimostrare le proprie capacità creative.

Sagittario

Un oroscopo di alti e bassi, ma senza grandi preoccupazioni, quello in arrivo per il Sagittario questa settimana. La vita amorosa può approfittare di un buon dialogo, ma potrebbe mancare una sperimentazione più fisica tra i partner. In ufficio, nel frattempo, è consigliato evitare conflitti estremi con colleghi e superiori.

Capricorno

Sette giorni ancora molto promettenti, seppur con qualche piccolo ostacolo, quelli in arrivo per il Capricorno. La vita di coppia promette delle novità romantiche, con anche la possibilità di realizzare qualche fantasia a lungo tenuta nascosta. In ambito professionale, nel mentre, spazio alle gratificazioni economiche.

Acquario

Settimana di rinascita, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. Migliora sensibilmente l'intesa tra i partner, con un dialogo profondo che permetterà di rafforzare le fondamenta del rapporto. In ambito professionale, invece, è necessario evitare decisioni avventate.

Pesci

Un oroscopo all'insegna delle emozioni, quello voluto dagli astri per i nati in Pesci. La vita di coppia offre una buona intesa fra i partner, con un rinnovato romanticismo e il desiderio di migliorare la propria intesa. Sul lavoro, invece, via libera ai compiti più intellettuali.