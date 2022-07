Oroscopo settimana dall'1 al 7 agosto 2022

Ariete

Un oroscopo molto grintoso, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per una grande energia passionale, tuttavia potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere delle importanti gratificazioni economiche.

Toro

Settimana all'insegna di una grande grinta, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa spinge a osare, sia all'interno della coppia, sia per i single alla ricerca di nuove avventure. Sul fronte lavorativo, invece, è tempo di chiudere un positivo accordo.

Gemelli

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente romantico, ma i partner potranno comunque approfittare sia della malizia che di grande creatività. In ambito professionale, nel frattempo, è arrivato il momento di porre le basi per un progetto autunnale.

Cancro

Un oroscopo all'insegna delle emozioni, quello garantito dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre ancora un buon romanticismo, con i partner pronti a superare anche qualche screzio recente. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisogna migliorare l'interazione con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni energici, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non si rivela particolarmente romantica, ma vi sarà comunque spazio per condividere i propri sentimenti e sperimentare con la passione. In ufficio, invece, potrebbero giungere delle intriganti novità.

Vergine

Settimana senza grandi intoppi, quella offerta dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia garantisce un medio romanticismo fra i partner, i quali saranno pronti anche a migliroare il loro reciproco dialogo. In ambito professionale, nel frattempo, utile sarà dimostrarsi più creativi.

Bilancia

Un oroscopo ancora di alti e di bassi, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non presenta grandi problematiche, tuttavia i partner potrebbero dimostrarsi stanchi e poco passionali. In ufficio, è arrivato il momento di chiudere delle questioni urgenti prima di dedicarsi alle meritate vacanze.

Scorpione

Sette giorni promettenti, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito sentimentale regala una buona grinta, che fra i partner si tradurrà con un grande desiderio di sperimentazione passionale. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, potrebbe arrivare una conferma da tempo attesa.

Sagittario

Settimana senza grandi intoppi, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non risulta particolarmente romantica, ma fra i partner non mancherà la voglia di giocare e di sperimentare. In ambito professionale, nel frattempo, tutto procede senza scossoni.

Capricorno

Un oroscopo ancora un po' frenato, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa regala dei momenti di maggiore intesa, ma il romanticismo continua a risultare abbastanza assente. In ufficio, invece, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni senza grandi problemi, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa si caratterizza per una buona grinta fra i partner, anche in assenza di un grande romanticismo. In ambito lavorativo, nel mentre, la creatività verrà premiata.

Pesci

Settimana promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela mediamente romantica e anche molto collaborativa, per dei partner che potranno approfittare di una buona sintonia. Sul fronte professionale, invece, si stringeranno nuove alleanze.