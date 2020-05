Oroscopo settimana dall'1 al 7 giugno 2020

Ariete

Un oroscopo all'insegna delle grandi emozioni, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. Le vita di coppia si caratterizza per un grande romanticismo, un momento perfetto per rafforzare le fondamentamenta del rapporto amoroso. In ambito professionale è invece necessario migliorare la comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni mediamente interessanti, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia sarà guidata da una grande passione, con i partner pronti a sperimentare nuove fantasie soprattutto sul versante più fisico del rapporto. La vita lavorativa richiede invece più calma, soprattutto nella gestione delle routine quotidiane.

Gemelli

Settimana ancora ricca, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso continua a garantire una buona dose di romanticismo, utile all'interno della coppia per superare qualche battibecco recente. Sul fronte professionale, invece, è necessario fare i conti con un piccolo problema ignorato nelle scorse settimane.

Cancro

Piccoli miglioramenti all'orizzonte, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Cancro. Migliora sensibilmente la vita di coppia, con una maggiore capacità comunicativa fra i partner e la possibilità di superare un battibecco recente. Grande attenzione è tuttavia richiesta sul lavoro, soprattutto in materia di investimenti e nuovi progetti.

Leone

Un oroscopo mediamente stabile, ma con qualche momento di confusione, quello previsto dalle stelle per i nati in Leone. La vita di coppia permette di approfittare di un buon romanticismo, nonché di soddisfacenti momenti di passione con la persona amata. In ambito professionale, tuttavia potrebbero palesarsi incomprensioni e piccoli battibecchi.

Vergine

Una settimana sostanzialmente stabile, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso richiede qualche attenzione in più all'ascolto delle esigenze del partner, tuttavia non mancheranno momenti maliziosi e divertenti. Sul lavoro, nel frattempo, è tempo di porre le basi per un progetto che si concretizzerà dopo l'estate.

Bilancia

Sette giorni abbastanza stabili, senza troppi scossoni all'orizzonte, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. Un buon romanticismo coinvolgerà le coppie più stabili, tuttavia il versante più fisico del rapporto potrebbe risultare più spento del solito. In ufficio, nel frattempo, meglio evitare lunghe discussioni e battibecchi.

Scorpione

Un oroscopo all'insegna della passione, quello voluto dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. Una grande intimità coinvolge le coppie consolidate, pronte a lanciarsi nella sperimentazione, mentre i single si butteranno nella conquista. Sul fronte professionale, invece, è necessario evitare discussioni troppo accese con colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana un po' rallentata, ma con qualche piccola novità, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso richiede più attenzione alle richieste del partner, soprattutto sul versante più romantico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, è meglio evitare di compiere passi più lunghi della gamba.

Capricorno

Un oroscopo ancora soddisfacente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia regala simpatici momenti di passione fra i partner, tuttavia sarà necessario migliorare la comunicazione quotidiana per evitare inutili battibecchi. Sul fronte lavorativo, invece, sono in arrivo piccole gratificazioni economiche.

Acquario

Sette giorni creativi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si rivela molto intimo e romantico, con i partner pronti ad approfittarne per rafforzare le fondamenta del loro rapporto. Sul fronte professionale, invece, spazio alle idee innovative per superare una recente situazione di stallo.

Pesci

Settimana energica, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si caratterizzerà per un'incredibile passione, pronta a concretizzarsi soprattutto con un'inedita sperimentazione di nuove fantasie. In ufficio, nel frattempo, è necessario ascoltare con più attenzione i consigli di colleghi e superiori.