Oroscopo settimana dall'11 al 17 gennaio 2021

Ariete

Un oroscopo di buone prospettive, ma anche di qualche piccolo intoppo da superare, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia potrebbe apparire poco romantica, tuttavia i partner potranno comunque approfittare di una buona comunicazione. In ufficio, invece, spazio ai nuovi progetti.

Toro

Sette giorni intriganti, ma non al massimo delle proprie possibilità, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. Le coppie possono approfittare di una maggiore intesa, che potrebbe sfociare anche in un'intrigante intimità. In ambito professionale, tuttavia, si rischia di essere troppo aggressivi con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana soddisfacente, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia si caratterizza per una buona passione, che si manifesterà soprattutto sul versante fisico del rapporto. L'ambito lavorativo diventa invece molto più creativo e arriveranno piccole soddisfazioni economiche.

Cancro

Una settimana da dedicare alla meditazione, quella suggerita dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa non risulterà particolarmente romantica e i partner dovranno impegnarsi maggiormente sul dialogo. In ufficio, nel frattempo, si aprono nuovi spazi per piccoli progetti.

Leone

Un oroscopo un po' frenato, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non garantisce momenti di intensa intimità, anche perché i partner dovranno sensibilmente migliorare il dialogo reciproco. Sul lavoro, nel mentre, bisognerà evitare richieste eccessive a colleghi e superiori.

Vergine

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso si rinnova con un inedito romanticismo, ma la comunicazione fra i partner potrebbe essere a tratti claudicante. Sul fronte professionale, nel frattempo, è meglio tenere a bada la propria pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo intrigante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non apparirà troppo affettuosa, ma i partner non rinunceranno di certo alla passione. In ufficio, invece, spazio a una grande creatività e all'avvio di nuovi e gratificanti progetti.

Scorpione

Settimana neutra, quella consigliata dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. I partner potranno approfittare di una situazione abbastanza distesa, non priva di momenti romantici, ma il versante più fisico del rapporto potrebbe risultare noioso. In ambito professionale, nel frattempo, bisognerà prestare attenzione alle entrate.

Sagittario

Sette giorni di buone prospettive, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia appare distesa e priva di intoppi, anche grazie alle nuove capacità comunicative di cui i partner potranno approfittare. Sul lavoro, invece, è giunto il momento di avviare un nuovo progetto.

Capricorno

Una settimana caotica, ma non priva di soddisfazioni, quella in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa offre grande sintonia ai partner, grazie anche a un rinnovato romanticismo. Qualche intoppo in più in ambito lavorativo, poiché bisognerà fronteggiare malumori e possibili fraintendimenti.

Acquario

Un oroscopo davvero promettente, quello promesso dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela molto giocosa e avvincente, con i partner pronti a consolidare il loro rapporto con un buon dialogo. Sul lavoro, nel frattempo, la creatività prenderà il sopravvento.

Pesci

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso regala una buona grinta ai partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. Sul fronte professionale, però, è arrivato il momento di trovare nuove fonti per le proprie entrate.