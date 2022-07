Oroscopo settimana dall'11 al 17 luglio 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, ma privo di grandi preoccupazioni, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non si rivela particolarmente grintosa, tuttavia fra i partner non mancheranno dei momenti di romanticismo. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni energici, quelli promessi dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo, ma i partner non si lasceranno comunque sfuggire momenti di improvvisa passione. In ambito professionale, invece, bisogna prestare attenzione alle discussioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana promettente, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso regala dei momenti di buona intesa, con i partner pronti anche a realizzare qualche fantasia a lungo tenuta segreta. In ambito professionale, vincono i lavori nel campo della comunicazione.

Cancro

Un oroscopo interessante, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non appare particolarmente romantica, ma i partner si sapranno comunque lanciare con grinta nella sperimentazione. Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di rinegoziare le proprie responsabilità.

Leone

Sette giorni tranquilli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera relazionare non appare eccessivamente romantica, tuttavia i partner sapranno comunque approfittare di una buona capacità di dialogo. In ufficio, nel frattempo, spazio alla creatività.

Vergine

Settimana abbastanza promettente, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia regala un medio romanticismo fra i partner, i quali saranno così in grado di superare qualche battibecco recente. Sul fronte professionale, nel mentre, è tempo di iniziare a pensare a un progetto che si realizzerà dopo settembre.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non appare eccessivamente romantica, più fortunati saranno i single alla ricerca di fugaci avventure. In ambito lavorativo, nel frattempo, è meglio evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni interessanti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non si rivela eccessivamente romantico, ma una nuova grinta potrebbe coinvolgere i partner, soprattutto sul versante più passionale del rapporto. In ufficio, invece, meglio non avanzare richieste eccessive ai colleghi.

Sagittario

Settimana abbastanza calma, quella garantita dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non offre momenti particolarmente intensi, tuttavia i partner sapranno costruire un loro equilibrio. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, potrebbero arrivare novità in materia di contratti.

Capricorno

Un oroscopo altalenante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso si rivela mediamente romantico, ma ai partner potrebbe mancare quella spinta passionale in più. In ufficio, nel frattempo, è necessario recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Acquario

Settimana abbastanza tranquilla, forse anche troppo, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera di coppia non vedrà particolari incomprensioni fra i partner, ma potrebbe mancare quella scintilla romantica in più. Sul lavoro, nel mentre, è arrivato il momento di liberare la propria creatività.

Pesci

Sette giorni interessanti, quelli promessi dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia offre un buon romanticismo ai partner, mentre i single riusciranno a lanciarsi in diverse avventure. Un po' più noiosa la vita in ufficio, tuttavia senza grandi preoccupazioni.