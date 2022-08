Oroscopo settimana dall'8 al 14 agosto 2022

Ariete

Un oroscopo ancora di buone energie, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela molto grintosa, soprattutto sul fronte più passionale del rapporto, ma i partner sono chiamati anche a migliorare il dialogo. In ufficio, invece, è arrivato il momento di rivendicare i propri spazi.

Toro

Sette giorni privi di grandi preoccupazioni, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa non offre un eccessivo romanticismo, ma i partner potranno comunque lanciarsi in qualche momento piccante. In ambito lavorativo, nel frattempo, una buona grinta porterà all'approvazione di un nuovo progetto.

Gemelli

Settimana mediamente calma, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito relazionale si rivela molto tranquillo, senza grandi sbalzi emozionali. I single, tuttavia, potranno lanciarsi nella conquista. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa si assesta dopo un periodo di grande romanticismo, con i partner che dovranno ora impegnarsi maggiormente nel dialogo. Sul fronte professionale, invece, bisognerà evitare di sollevare battibecchi con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni molto promettenti, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. All'interno della coppia si respirano delle energie positive, pronte a portare i partner anche a passi importanti per la loro relazione. In ambito lavorativo, nel mentre, potrebbero intravedersi all'orizzonte degli interessanti progetti.

Vergine

Settimana un po' statica, quella offerta dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non si rivela eccessivamente romantica, tuttavia i partner saranno in grado di trascorrere comunque del tempo di qualità insieme. Sul lavoro, nel frattempo, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo pignoli con colleghi e collaboratori.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia richiede più attenzione al dialogo, anche se fra i partner non mancheranno dei fugaci momenti di passione. In ufficio, nel mentre, è tempo di pensare a progetti più ambiziosi.

Scorpione

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa si rivela abbastanza maliziosa, sia per le coppie consolidate che per i single alla ricerca di facili avventure. In ambito professionale, invece, si dovrà pensare a un nuovo progetto da lanciare in autunno.

Sagittario

Settimana senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa si rivela abbastanza complice, con i partner che potranno godere di una buona intesa. In ufficio la situazione appare invece poco dinamica, ma non per questo meno serena.

Capricorno

Un oroscopo di lenti ma importanti miglioramenti, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si caratterizza per un modesto ritorno del romanticismo, che permetterà ai partner di superare qualche battibecco recente. In ufficio, nel frattempo, non bisogna pretendere troppo da colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni non troppo ricchi, ma tutt'altro che preoccupanti, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non si caratterizza per un grande romanticismo, tuttavia i single rimarranno comunque motivati a lanciarsi nella conquista. In ambito professionale, invece, spazio alla creatività.

Pesci

Settimana abbastanza rilassata, quella proposta dagli astri ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non offre eccessivi momenti di romanticismo, ma la passione più fisica rimarrà comunque molto elevata. Sul fronte professionale, nel frattempo, si potrà sfruttare una buona capacità di lavorare in team.