Pitti Uomo, debutta il brand dell'Esercito italiano

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 30 giugno al 2 luglio, presso la Fortezza da Basso di Firenze, andrà in scena la 100esima edizione di Pitti Uomo. La kermesse di moda, oltre a svolgersi in presenza con un protocollo di sicurezza ad hoc, accoglierà ospiti e marchi d'eccezione. Tra questi citiamo Esercito Sportswear, brand dell'esercito italiano che per la prima volta in assoluto prenderà parte all'evento. Per dare il via alla mostra, i paracadutisti del gruppo sportivo della Brigata Folgore, accompagnati dalla fanfara dei bersaglieri, effettueranno un aviolancio atterrando nella centralissima piazza della Signoria, nel cuore del capoluogo toscano.

Esercito Sportswear presenterà la collezione upcycling primavera/estate 2022 con uno stand dedicato. La collezione marchiata dall'esercito italiano proporrà anche capi di abbigliamento realizzati con materiali ed equipaggiamenti impiegati nell'ambito di missioni nazionali e internazionali. Detto in altre parole, tutto seguirà una filosofia ecocompatibile in linea con la più recente svolta green delle forze armate.

La collezione dell'esercito

Dai paracadute in materiale sintetico divenuti giacche performanti dall'elevata resistenza, fino alle coperte diventate cappotti, il catalogo del brand presente a Pitti Uomo risulta piuttosto nutrito. Scendendo nel dettaglio, materiali che altrimenti non avrebbero goduto di una seconda vita - ma che in questo caso creano un profondo legame fondato su valori e su ideali comuni – sono stati trasformati in capi di abbigliamento capaci di diffondere un messaggio positivo per le nuove generazioni.

In ogni caso, e detto in altre parole, il suddetto brand – che identifica la Forza Armata – nella sua semplicità risulta stilisticamente coerente e d'impatto. È infatti formato dalla stella a cinque punte, un simbolo che rappresenta i valori caratterizzanti dei soldati italiani: leadership, coraggio, spirito di sacrificio e servizio incondizionato per la comunità nazionale. In più, sui vari capi, troviamo la scritta "Esercito", altro simbolo rassicurante soprattutto nell’attuale contesto, in rappresentanza di un’Istituzione sana e coesa, al servizio dei cittadini, sempre pronta ad intervenire in ogni tipo di scenario.

Ricordiamo, infine, che "Esercito Sportswear" è il marchio commerciale dell’Esercito Italiano per la produzione e la distribuzione di capi di abbigliamento e accessori, prodotti da Officina Italia s.r.l., su licenza esclusiva concessa da Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa. Tra pochi giorni, insomma, sarà possibile ammirare dal vivo i prestigiosi capi della nuova collezione upcycling primavera/estate 2022. Nel frattempo è possibile farsi un'idea dando un'occhiata alle prime immagini diffuse.