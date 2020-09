Ecco dieci consigli per tornare in forma

Siamo a settembre, le giornate iniziano ad accorciarsi, l’aria si fa frizzantina, ci guardiamo allo specchio e ci rendiamo conto che sta svanendo l'incantesimo dell’estate, quello in cui eravamo abbronzatissimi, magri e tonici. Oltre alla tintarella che se ne va dobbiamo fare i conti con i gelati ed i ghiaccioli sul mare, gli aperitivi, le “fritturine” di pesce con gli amici e le fette di pizza comprate quando in frigo era vuoto. E come ogni “gennaio-settembre” che si rispetti, rimettersi in forma dopo i bagordi di agosto diventa una priorità nell’agenda di tutti noi. Partiamo così con i buoni propositi, li abbiamo chiesti alla dottoressa Emma Balsimelli Esperta nel trattamento del Sovrappeso, Obesità, nella prevenzione delle malattie Cardiovascolari e dei disordini del comportamento alimentare. 10 semplici consigli per tornare il forma con il minimo sforzo.

Regola 1: Cominciamo dalla colazione!

Quante volte abbiamo sentito questa frase? In realtà la mattina con i ritmi incalzanti, pochi di noi riescono a fare una colazione completa e salutare; ecco qualche consiglio per affrontarla al meglio. Create un planning della settimana per le colazioni, e rifornite il frigo il Lunedi per tutta la settimana, apparecchiate la tavola già dalla sera prima pulendo magari già la frutta secca e fresca lasciandola in frigo magari con qualche goccia di limone, guadagnerete qualche minuto di sonno e tanta salute!

Regola 2: “2 spuntini al giorno tolgono la pancia di torno”

Gli spuntini sono erroneamente troppo spesso sottovalutati: innanzitutto, se fai un piccolo spuntino con frutta e verdura, potrai incamerare sostanze benefiche per l’organismo, in primis vitamine, sali minerali e fibre. Altro punto a favore degli spuntini è il fatto che mangiare più spesso durante il giorno è il modo forse migliore per non esagerare quando ti metterai a tavola per i pasti principali (la nostra missione è anticipare la fame); abituarsi a mangiare più spesso aiuta a mangiare meno. Qualche esempio oltre frutta e verdura? 30 gr di mandorle o nocciole possono essere una valida alternativa da portare in borsa o lasciare in ufficio. Molte persone preferiscono non mangiare frutta secca a causa dell’elevato apporto calorico, ma se si segue un regime equilibrato è possibile permettersi queste quantità giornaliere con tutti i benefici conseguenti. Esci dal Guscio!

Regola 3: Mastica, Mastica e conta fino a 10 prima di buttar giù il boccone

Alcuni di noi hanno l’abitudine di consumare i pasti in piedi, abitudine negativa per coloro che vogliono perdere peso. È sempre opportuno prendersi il giusto tempo per mangiare in modo da favorire la digestione, e sedersi a tavola con un collega o in famiglia senza lasciarsi distrarre da tablet e smartphone. Prova ad appoggiare la forchetta sul piatto tra un boccone e l’altro, il tuo cervello reagirà nel rallentare la deglutizione e avrai modo di masticare di più. Ricorda che la sensazione di sazietà arriva 20 minuti dal primo boccone, quindi da qui l’importanza dii concedersi il tempo corretto di mangiare.

Regola 4: Non essere motivato ​​solo dalla perdita di peso

Se il tuo obiettivo del rimettersi in forma è solamente quello estetico è molto più probabile che fallirai. Prova a spostare l’attenzione sul miglioramento dello stile di vita: la qualità del sonno ne trarrà giovamento , sarai più sorridente e avrai più energie; portare le pesanti borse della spesa diventerà un gioco da ragazzi! Se deciderai di farlo perché ti ami e vuoi bene al tuo corpo sarai indubbiamente più motivato.

Regola 5: fai un po’ di movimento

Sul divano o seduti alla scrivania, trascorriamo seduti in media 9,3 ore al giorno, con un rapido conto trascorriamo circa 36 anni della nostra vita sedentari, una condizione che non si addice al nostro corpo di cacciatori della savana. Per funzionare meglio il metabolismo che regola il consumo calorico ha bisogno di essere allenato, proprio come i muscoli; per questo è necessario mangiare di tutto e di tutto un po’ e fare movimento.

Non è necessario che inizi un programma per correre una maratona o vincere le olimpiadi di nuoto. Anzi, se inizi lentamente, hai maggiori probabilità di integrare l’allenamento nella tua quotidianità. Inizia con 20 minuti di camminata a passo veloce 2/3 volte alla settimana. Magari poi scopri che ti piace e ci vai tutti i giorni! Non ultimo, abbandonarsi sul divano dopo una lauta cena (e dopo aver saltato la palestra per la terza sera consecutiva) può creare problemi digestivi, e notti più agitate del solito. Quindi ti do l’ ok per una maratona di serie tv ma mentre sei su tapis roulant o cyclette.

Regola 6: Premiati!

Un consiglio per raggiungere il tuo peso ideale è quello di prefissarti dei piccoli obiettivi di pesi intermedi premiandoti ogni volta che ne raggiungerai uno. Puoi darti un obiettivo di peso mensile ed al raggiungimento scegliere la tua coccola: un massaggio, una giornata alle terme, una cena sfiziosa, o un pomeriggio di shopping sfrenato.

Regola 7: Piatti piccoli (quelli da dessert) e Rossi, un piccolo trucco psicologico da non sottovalutare!

Pensare che quotidianamente prendiamo 250 decisioni riguardo l’alimentazione e quasi tutte dipendono dagli stimoli sensoriali che riceviamo. Potrebbe sembrare una considerazione superficiale e insignificante, in realtà si tratta di un piccolo trucco molto utile: consumando i pasti in piatti di piccole dimensioni infatti, le porzioni sembreranno più abbondanti, ed ingannando la mente si avrà l’impressione di mangiare di più. Il rosso inoltre è il colore del pericolo per cui il nostro cervello ci “ordinerà” di mangiare meno, anche il blu è un colore che aiuta a limitare le quantità.

Regola 8: A 20, 30, 40… anni, dobbiamo tutti variare la dieta!

Che tu abbia 30 come 60 anni, il segreto per rimettersi in forma starà sempre nel variare il più possibile gli alimenti della vostra dieta. Modificare le ricette ogni giorno ti salva dalla tremenda sensazione di sacrificio che impone l’essere a regime controllato. Inoltre mangiare un po’ di tutto ti permetterà di avere a disposizione tutte le vitamine e Sali minerali di cui hai bisogno, stando attento sempre a come combinare i cibi. Spazio alle verdure di cui in questo periodo c’è grande disponibilità; ottime quelle a foglia verde, ricche di vitamine e antiossidanti. Un’altra buona scelta è la zucca, ricca di beta-carotene e di vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B; della zucca puoi usare anche i semi che essiccati in forno possono diventare un ottimo spuntino.

Regola 9: Riduci il consumo di alcol e caffè e bevi tanta acqua per disintossicare l'organismo

Almeno per un paio di settimane dopo le vacanze riduci il consumo di alcol e caffè, così da disintossicare l'organismo dalle tossine in eccesso e sgonfiare pancia e gambe. Cerca poi di eliminare del tutto le bevande gassate, ricche di zuccheri: in questo modo darai uno sprint al dimagrimento. Al caffè non rinunciare ma non superate le 3 tazzine al giorno, possibilmente senza zucchero.

Regola 10: Keep calm and Bevi molto e riposa bene!

Qualche segreto per bere di più? Programma l’inizio e la fine della giornata con qualche bicchiere d’acqua, aggiungi del ghiaccio in frullati o negli smoothie, bevi con una cannuccia riciclabile per fare più sorsi e frammentare l’assunzione della bevanda oppure prova la strategia di riempire al mattino una bottiglia da 1.5 L e impegnati a finirla prima di addormentarti. Per ricordarsi di bere non c’è modo migliore poi di vedere l’acqua, quindi non nasconderla sotto la scrivania o dentro un cassetto, mettila tra l’agenda e il computer, dove il tuo sguardo si ferma più spesso. Dopo cena concediti una tisana preferendo quelle al finocchio e liquirizia per favorire la digestione e drenare i liquidi in eccesso, oppure scegli malva o camomilla per favorire il giusto riposo. Cerca di dormire dalle 6 alle 8 ore a notte, vai a letto sempre alla stessa ora e sveglia presto al mattino, ciò sarà utile per recuperare i ritmi della vita di tutti i giorni e ritrovare la forma.