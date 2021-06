Vintage, l'armadio degli over vale una fortuna: come vendere gli abiti

Vendere capi di abbigliamento vintage rientra nel sistema definito di economia circolare che rappresenta il futuro del mercato, soprattutto quello che si sviluppa su Internet. Ma come si può fare per sbarazzarsi di ciò che abbiamo in abbondanza nel guardaroba, ormai datato, ma in buone condizioni? Ecco una guida pratica e completa sulle maggiori piattaforme online di vendita di vintage e di seconda mano, per fare spazio in casa e guadagnare denaro.

Le app più conosciute

Sicuramente una delleper vendere capi vintage più conosciuta in Italia è Depop , che funziona come un tradizionale. Qui gli utenti possono scambiarsi like e commenti, si cercano vestiti a suon di hashtag; l’interfaccia grafica ricorda molto Instagram.

Grazie a Depop si può “piazzare” sul mercato online un po’ di tutto: oggetti unici, capi vintage, di seconda mano, sneakers, ma anche arte, libri e musica. Per vendere o comprare su Depop è necessario avere un conto PayPal. Si può decidere se far pagare le spedizioni all’acquirente o meno (se si spedisce in tutto il mondo è importante inserire una cifra per le spedizioni nazionali e una per le spedizioni internazionali). Nel caso si trovassero acquirenti nella propria città, si potrebbe anche optare per la consegna a mano. Il segreto per ottenere successo è mantenere il proprio profilo aggiornato, mettere like, commentare e creare foto e video di qualità per attirare più persone possibili.



Altro servizio recentemente molto in voga è Vinted, che permette in pochi click di fotografare i propri abiti, caricarli sulla piattaforma e metterli in vendita. Non ci sono commissioni: quello che si guadagna rimane completamente all'utente.

Un sito di lusso

Vestiaire Collective è, invece, il primo sito di shopping online di moda vintage e di seconda mano, di qualità e di lusso. Gli articoli, provenienti da migliaia di utilizzatori in diversi Paesi, vengono selezionati da un’equipe di stilisti e controllati fisicamente per evitare contraffazioni e capi difettosi. Su questo sito si possono vendere solo capi firmati e di stilisti noti del campo della moda.



La particolarità della piattaforma è l’autenticazione: l’articolo del venditore viene prima controllato e autenticato da un team di esperti entro un massimo di due o tre giorni, viene poi imballato e spedito all’acquirente entro 24 ore (attenzione, nel caso in cui si riscontrasse un difetto, il prezzo potrebbe essere abbassato o la vendita annullata).

La più grande community di vintage

Vintag è un’applicazione che si usa solo ed esclusivamente per vendere, ma non di seconda mano, non usati, rigorosamente di alta qualità, dal punto di vista dei materiali e della lavorazione, e prodotti almeno venti anni fa. L’unica eccezione si fa per le “icone” della moda, ovvero per i capi che non hanno ancora venti anni, ma che sono già considerati un modello di stile ed è certo che saranno ricordati per sempre. Vintag è sicuro; ha un team di controllo anti truffe, gli utenti sono verificati e le spedizioni tracciate.

Lo svuota guardaroba per eccellenza

Dopo Vestiaire Collective, c’è un’altra piattaforma francese specializzata in articoli die diche ha come missione la lotta anti-contraffazione. Con Videdressing si possono vendere tutti i marchi di lusso vintage, ma anche di seconda mano. I venditori non devono anticipare nessuna spesa e possono spedire i loro articoli con Mondial Relay. Dal momento in cui l’acquirente decide di comprare, si hanno 72 ore di tempo per confermare che l’articolo è ancora disponibile. Dopodiché, al compratore verrà addebitato l’ammontare dell’ordine, che si riceverà non appena il cliente confermerà l’avvenuta consegna. Sullasono presenti oltre 1,5 milioni di utenti e circa 27.500 articoli sono venduti ogni mese, garanzia di successo e di sicurezza.