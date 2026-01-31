I nuovi Ray-Ban intelligenti che "sentono" e fanno foto

Leggeri, intelligenti, connessi: non sono più solo occhiali, sono una nuova prospettiva sul mondo. Senza venire a compromessi con l'estetica. Perché basta guardarli, i nuovi occhiali. Sono belli e tecnologici. Stilosi, ma potenziati con l'intelligenza artificiale ora sono in grado anche di ascoltare, chiamare e fotografare. È questa la nuova visione di EssilorLuxottica, protagonista al Mido con uno spazio che non si limita esporre i prodotti, ma invita a sperimentare quel futuro che è già presente.

Basta vedere i nuovi Ray-Ban Meta Skyler, ispirati all'iconico stile jet-set degli anni '60 e all'età d'oro dei viaggi aerei, rappresentano esattamente il nuovo corso: design essenziale, frontale sottile e curve delicate pensate per i visi più piccoli, sono integrati con tecnologia indossabile potenziata dall'intelligenza artificiale. Siamo già oltre l'iniio di una nuova era degli occhiali che uniscono estetica e funzione, capaci di ascoltare, chiamare, catturare e trasmettere in diretta, restando sempre immersi nella vita reale. Da gruppo globale leader nella vision care e nell'eyewear, EssilorLuxottica ha ampliato il proprio modello di business integrando wearables, med-tech, intelligenza artificiale e big data. Una trasformazione strategica che trova piena espressione nella mission Empowering Humans: mettere la tecnologia al servizio delle persone per migliorare la qualità della vita e aprire nuove possibilità, non solo per le persone ma per l'intero settore.

È questa filosofia a guidare lo spazio che il Gruppo presenta in questi giorni a Mido: 525 metri quadrati concepiti come un'esperienza human-centered, dove l'innovazione non viene raccontata, ma vissuta. Un percorso immersivo dove l'innovazione è a servizio di bisogni reali, in una connessione di soluzioni concrete e visioni future.

Tre le aree tematiche che articolano l'esperienza. Express Yourself celebra il portafoglio di brand iconici del Gruppo, espressione di stile, creatività e individualità. Enhance Life è dedicata alle tecnologie indossabili di ultima generazione, sempre più intelligenti e connesse, capaci di migliorare la quotidianità attraverso funzionalità evolute. See Better mette invece al centro l'incontro tra cura della vista e tecnologie medicali avanzate, offrendo soluzioni integrate per affrontare i principali disturbi visivi e supportare concretamente i professionisti del settore.

Come, anche gli Oakley Meta, reinvenzione futuristica di una delle silhouette più iconiche di Oakley, HSTN. È stata integrata con tecnologia all'avanguardia senza però rinunciare al suo caratteristico design. Dotato di altoparlanti discreti e di una fotocamera, questa nuova versione offre un'esperienza superiore senza compromessi sullo stile. Ampio spazio è riservato al mondo delle lenti, con le innovazioni Essilor da Varilux a Stellest e Transitions affiancate agli smart eyewear di successo come Ray-Ban Meta, Oakley Meta Vanguard e Nuance Audio, oltre ai marchi iconici e al network retail globale del Gruppo. Come i Super Bolt di Persol che celebrano la maestria italiana, o i Vogue, Diesel, Ferrari e Arnette. L'elenco è lungo e diversificato, passando dalle linee e montature più classiche a quelle più aggressive, di design fino ad arrivare allesupertecnologiche.

Con oltre 200.000 dipendenti, una presenza in 150 Paesi, 600 stabilimenti, 300.000 clienti ottici e 18.

000 negozi, EssilorLuxottica ha chiuso il 2024 con ricavi consolidati pari a 26,5 miliardi di euro. Numeri che raccontano una leadership solida, ma è la visione a fare la differenza: un futuro in cui vedere meglio significa vivere meglio.