Negozi, e-commerce e perfino talk. Motivi riparte dalle sue clienti

Nel panorama dinamico del fashion retail, Motivi rafforza il suo posizionamento puntando su una visione strategica che intreccia crescita, identità e relazione con la cliente. A guidare questa nuova fase è anche l'ingresso di Lorenzo Sibilia, giovane Business Director chiamato a imprimere ulteriore slancio allo sviluppo del marchio.

La nuova rivoluzione del marchio Motivi passa da una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria: rimettere la cliente al centro di ogni decisione. Non più collezioni calate dall'alto, ma un dialogo continuo con il pubblico, ascoltato attraverso dati, community e punti vendita, per intercettarne desideri e bisogni reali. In questa prospettiva, stile e accessibilità non sono più poli opposti, bensì elementi complementari di una proposta che mira a essere contemporanea, inclusiva e riconoscibile.

È una strategia che guarda oltre il prodotto, costruendo un'esperienza coerente e partecipata, nella quale la fedeltà non si conquista solo con l'estetica, ma con la capacità di far sentire ogni cliente parte di una storia condivisa. Fondato nel 1993 e parte del Gruppo Miroglio, Motivi si rivolge a una donna contemporanea, impegnata nel proprio percorso di evoluzione personale e professionale, che riconosce nella cura di sé uno strumento di espressione e sicurezza. La proposta del brand si traduce in un guardaroba versatile e attuale, capace di coniugare femminilità, funzionalità e qualità. I risultati economici confermano la solidità del percorso: il 2025 si è chiuso con un fatturato di circa 120 milioni di euro, sostenuto da una rete di 183 negozi. Il piano di sviluppo guarda ora a un'ottimizzazione mirata del retail, con focus sulle location ad alto potenziale e sul rafforzamento del mercato italiano attraverso partnership in affiliazione. Sul fronte internazionale, il brand consolida la propria presenza in Europa orientale e nei Balcani (in particolare in Romania e Bulgaria, dove conta già oltre dieci punti vendita) e si prepara a espandersi in nuovi mercati come Polonia e Grecia. Un ruolo sempre più centrale è giocato dal canale digitale, che oggi rappresenta circa il 13% del fatturato. L'e-commerce sarà ulteriormente sviluppato attraverso l'ampliamento dell'offerta e il miglioramento della shopping experience: dall'integrazione tra online e negozi fisici, con servizi come il reso gratuito in store, fino alla semplificazione del checkout per rendere il processo di acquisto più rapido ed efficace. Sul piano creativo, Motivi rafforza la propria riconoscibilità attraverso il concetto di refined femininity, un linguaggio stilistico che esprime una femminilità consapevole e sofisticata. Gli investimenti si concentrano su categorie chiave come completi e outerwear.

Parallelamente, l'azienda investe nella formazione della rete vendita per rispondere a una clientela sempre piùe sigente. A fare da filo conduttore è il messaggio "Confidence starts with care", destinato a diventare il pilastro dello storytelling del brand: un invito a considerare la cura di sé come motore di sicurezza e realizzazione.

In questo contesto nasce Motivi Talks, format di incontri live e digitali pensato per offrire alle donne uno spazio di confronto, informazione e networking sui temi dell'evoluzione individuale e professionale. Motivi ridefinisce così il ruolo dell'abbigliamento come strumento di identità e sicurezza femminile.

VB