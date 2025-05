L'impegno del Cottolengo per l'emergenza anziani

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre mani, una sopra l'altra. Sono quella di un bambino, quella di un adulto e quella di un anziano. Sono vicine, unite, a stretto contatto, e sono insieme nell'immagine della campagna del 5x1000 della Fondazione Cottolengo Solidale ETS, ente filantropico del terzo settore legato alla Piccola Casa fondata nel 1828 a Torino per opera di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Oltre l'immagine, la sostanza: le tre mani rappresentano le tre aree principali di intervento - assistenza, educazione e salute - della Fondazione, che si impegna a fornire sostegno concreto a malati e persone con disabilità in situazioni di difficoltà per problemi di indigenza o di emarginazione in ogni fase della vita, attraverso una vasta gamma di servizi. Per questo devolvere alla Fondazione il proprio «5x1000 vale tre», come recita il claim della campagna. Una sola scelta che moltiplica gli interventi in Italia e, complice una rete di cooperazione internazionale, all'estero. Con un approccio vocato al rispetto della dignità umana, l'attività della Fondazione è orientata a gestire le risorse materiali e finanziarie, assicurando che i fondi raccolti con l'5x1000 vengano utilizzati esclusivamente per obiettivi solidali a carattere socio-sanitario ed educativi. Particolare attenzione è rivolta agli anziani. «Nel tempo sono cambiate le tipologie di persone assistite - esordisce Padre Carmine Arice, Padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza - una volta la presenza di persone con disabilità era molto più alta, oggi nelle Rsa accogliamo tanti anziani non autosufficienti o con disabilità: il tema anziani è diventato l'urgenza del nostro tempo. Sono tra i 400 e i 500 dei 1.

600 ospiti delle nostre Case» spiega, invitando tra le righe a non lasciare soli e trascurati gli anziani. Info: per sostenere la Fondazione Cottolengo Solidale ETS con il 5X1000, indicare nella sezione Sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS, il codice fiscale 97905980013; www.donazioni.cottolengo.org.