Linee tagliate e disagi: il contro-forum Mobilità

Tagli di linee e frequenze delle corse, problemi di sicurezza e disservizi quotidiani. I sindacati degli autisti Stas e Al Cobas e i comitati per il Movimento del Trasporto pubblico locale - dall'attivissimo gruppo Facebook «AspettaMi» al Comitato Baiamonti Verde Comune, Corsica, Via Salomone Rinasce, Quartiere Merezzate - organizzano il prossimo mercoledì 27 novembre un'«assemblea dglei utenti Atm» in via Koibe angolo viale Corsica (ore 18.45). Lo chiamano «Forum dell'immobilità» o «contro forum», dedicato «alle lunghe attese e ai disservizi che sperimentiamo ogni giorno». Una risposta al «Forum della Mobilità» che la giunta comunale ripropone da martedì a giovedì prossimo. Intanto, protestano i promotori, «i comitati impegnati sul tema del Tpl non sono stati invitati» e «scorrendo il programma è evidente che si tratta solo di un Forum per fare propaganda».

Un giudizio fin troppo tranchant. Il Forum del Comune si svolgerà tra Palazzo Morando, Museo del Risorgimento, Luiss Hub. «Come muoversi meglio e in libertà? Perché serve tutelare la mobilità attiva e condivisa? Perché conviene utilizzare il mezzo pubblico? Queste sono alcune domande a cui si cercherà di dare risposta» è il promo.

Dal panel sulla nuova M4, introdotto e coordinato dall'assessore alla Mobilità Arianna Censi, a «Muoversi a Milano, migliorare la vita delle persone» con specialisti di Amat e del Comune, l'assessore al Welfare Lamberto Bertolè, un contributo di Simone Barlaam, nuotatore italiano e vincitore di quattro ori paralimpici, per proseguire con «Strade più sicure e accoglienti», con un saluto anche del sindaco Beppe Sala, e il «Piano della pedonalità e ciclabilità», evento in collaborazione con la task force per la sicurezza stradale e mobilità attiva coordinata da Marco Mazzei (Lista Sala) e a cui parteciperanno anche i presidenti dei Municipi.

E a proposito di polemiche sulla mobilità, a partire da sabato 30 novembre dopo le proteste bipartisan del consiglio e dei comitati la versione mini della ex 73 - il bus da Linate al centro cancellato con l'arrivo di M4 a San Babila e parzialmente reintrodotto con la sigla «973» - raggiungerà piazza Cinque Giornate e farà capolinea in via Morosini. Con la realizzazione del nuovo percorso è stato previsto un potenziamento su tutta la linea, in particolare negli orari di punta e nei giorni feriali, con un incremento complessivo stimato di 110mila vetture km/anno. La linea 973 non si attesterà più su piazza Ovidio, passando da via Repetti, ma proseguirà in viale Corsica e poi in corso XXII Marzo, facendo tutte le fermate già previste per gli altri mezzi che vi transitano, fino a piazza Cinque Giornate, per poi girare su via Anfossi e fermarsi in via Morosini.

Dalla stessa data, in zona Forlanini ci saranno nuove fermate per avvicinare l'interscambio tra le linee bus 45 e 66. «Il nuovo capolinea della 973 in via Morosini non soddisfa le esigenze dei cittadini, continuiamo a chiedere il ripristino dell'intero percorso della 73» affermano gli esponenti FdI Francesco Rocca e Davide Rocca.