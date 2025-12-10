L'influenza verso il picco stagionale, arrivano quattro hotspot

Quattro hotspot per aiutare i milanesi a fare i conti con l'arrivo dell'influenza, che quest'anno sembra avere anticipato i tempi rispetto al solito. L'influenza stagionale, infatti, sta registrando un incremento significativo di casi sul territorio lombardo, con un particolare accentuarsi delle segnalazioni soprattutto tra le fasce più fragili della popolazione. Complice l'abbassamento delle temperature, quest'anno il picco potrebbe essere raggiunto in anticipo, già entro la fine dell'anno.

Di fronte a questa tendenza e "rinnovando l'invito a vaccinarsi il prima possibile", il Dipartimento interaziendale delle cure primarie di Milano, diretto dall'ASST Fatebenefratelli Sacco in collaborazione con il Niguarda e il San Paolo, conferma di essere pronto a fronteggiare l'emergenza con l'apertura degli hotspot, "che ampliano la rete assistenziale territoriale per garantire una risposta rapida, capillare ed efficace". I quattro HotSpot sono stati attivati presso le Case di Comunità di Villa Marelli, Don Orione e Bande Nere, e presso l'ambulatorio di Don Bosco.

Negli hotspot i cittadini hanno la possibilità di essere visitati e avere una valutazione più specifica attraverso l'utilizzo di tamponi (che analizzano: influenza A e B, covid, virus respiratorio sinciziale, streptococco) ed eventualmente attraverso una ecografia polmonare.

L'invito rivolto a tutti i cittadini, prima di recarsi negli HotSpot, è però quello di fare riferimento al Numero Europeo Armonizzato (Nea), il servizio regionale che offre supporto sanitario non urgente attraverso il numero 116117, disponibile sia nei giorni non feriali, sabato e domenica, ventiquattro ore su ventiquattro, e dal lunedì al

venerdì dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

La centrale operativa ha l'obiettivo di aiutare chi ha bisogno a orientarsi e ricevere tutte le informazioni necessarie, puntando così a evitare congestioni e ridurre i tempi di attesa.