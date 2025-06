L'Italia domina i "Cartoons". Il futuro delle serie per giovani

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia in primo piano. Due i premi ottenuti dall'Italia per i lungometraggi nella 29esima edizione di Cartoons On The Bay, il festival di animazione diretto da Roberto Genovesi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com,. La giuria formata da Rob Minkoff (regista de Il Re Leone), Alberto Rigoni (responsabile di Lucca Crea, società che organizza Lucca Comics) e Flavio Natalia (direttore di Ciak e Ciakmagazine) ha assegnato la Menzione Speciale Best Soundtrack a Bartali's bicycle diretto da Enrico Paolantonio. La giuria ha inoltre assegnato la Targa Renato Pallavicini a Balentes diretto da Giovanni Columbu e prodotto da Luches. E poi ci sono i Pulcinella Awards attribuiti a Crush - The story of Matilde, Italia, diretto da Raffaele Androsiglio.

Il Pulcinella Award Pilot tv series va invece a The soldier of Crimson Mountain, Italia, diretto e prodotto da Danila Trapan. Il Pulcinella Award Short films, infine, premia Dagon diretto da Paolo Gaudo.

«Le serie tv hanno un forte impatto sui ragazzi, che le guardano e riguardano, imparandone le battute a memoria. Abbiamo un enorme potere e possiamo contribuire a cambiare il mondo educando i più giovani. La mia scommessa per il futuro è creare contenuti che mostrino una gestione sana delle relazioni, offrendo modelli positivi di educazione sentimentale», spiega Simona Ercolani (nella foto), ceo di Stand by me e autrice della serie Crush, la storia di Matilde che si è aggiudicata il Pulcinella Awards nella categoria Miglior Live Action.

Crush, la storia di Matilde, disponibile su RaiPlay e andata in onda a gennaio 2025 su Rai Gulp, è un racconto di emancipazione e consapevolezza: attraverso la storia di Matilde, la serie affronta il tema delle relazioni tossiche tra adolescenti, invitando il giovane pubblico a riflettere sull'importanza di riconoscere i segnali di un rapporto disfunzionale e di trovare la strada per uscirne.

«La missione del Servizio Pubblico è anche quella di essere al fianco delle nuove generazioni, restando contemporaneo» conclude l'ad Rai Giampaolo Rossi.