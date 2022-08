Conero, le spiagge più belle

L'estate è il periodo ideale per godersi il mare, per curare la propria abbronzatura o anche solo per un bagno rinfrescante. Non soltanto per quanto riguarda le regioni del Sud Italia e le isole: anche il Centro Italia offre diversi spunti interessanti. Tra questi troviamo le Marche, in particolare le spiagge della riviera del Conero.

In questo caso abbiamo selezionato cinque tra le migliori spiagge presenti nella zona del Conero, sparse tra Ancona, Numana e Sirolo. Una curiosità contraddistingue questi litorali ed è la particolarità dei materiali, che perlopiù sono rappresentati da sassolini e ciottoli.

Spiagge del Conero, le 5 migliori

Sabbia o meno, gli amanti del mare non potranno che rimanere soddisfatti della destinazione scelta. Si tratta in ogni caso di alcune tra le località più interessanti della costa adriatica centro-settentrionale e meritano senz'altro una visita.

Una delle più conosciute e apprezzate è la spiaggia del Frate, a Numana. Si tratta di una delle poche località in cui è presente una sabbia bianca finissima, incastonata tra le scogliere del Conero e affacciata su un bellissimo tratto del mare Adriatico. Deve questo curioso nome alla presenza in passato, sul promontorio, di un convento di frati.

Un misto di sabbia e ciottoli contraddistingue invece la spiaggia dei Sassi Neri, situata nei pressi di un'altra località ad alta vocazione turistica come Sirolo. È raggiungibile attraversando un percorso situato all'interno del Parco della Repubblica ed è una spiaggia libera. Viene consigliata soprattutto agli amanti delle immersioni e dello snorkeling. Deve il suo nome ad alcuni massi scuri che emergono dalla superficie marina e che contribuiscono a donare a questo tratto di mare affascinanti riflessi blu-scuro.

Non può mancare in questo elenco un'altra delle spiagge molto amate dai marchigiani, ovvero quella detta delle Due Sorelle. La caratteristica principale è quella di non poter essere raggiunta in altro modo che in traghetto, imbarcandosi dal porto di Numana. Si chiama così per via dei due massi biancastri che si stagliano poco lontano dalla riva ed è prevalentemente sabbiosa, seppure meno fine di quanto riportato per quella del Frate.

Portonovo

La spiaggia di Portonovo si trova in località Poggio ed è rappresentata da zone in equilibrio tra spiagge dotate di stabilimenti, perlopiù sabbiose, e altre dal lato più roccioso. Questa seconda parte è chiamata "La Vela" ed è considerata più selvaggia e affascinante dagli amanti della natura. È contraddistinta da grandi massi e una spiaggia composta prevalentemente da ciottoli, con la presenza inoltre di una scogliera a picco sul mare (la cui cima si trova a un'altezza di circa 5 metri dalla superficie marina).

Per l'ultima spiaggia di questa speciale lista abbiamo scelto un'altra località poco distante da Portonovo, dalle forti caratteristiche naturali e selvagge: Mezzavalle. Ospitata all'interno di una baia a forma di mezzaluna, questo tratto di costa è raggiungibile a piedi attraverso un sentiero. Il percorso potrebbe rivelarsi stancante per alcuni, ma già prima di arrivare si potrà godere di un panorama che ripagherà ampiamente delle fatiche. Anche in questo caso si tratta di una spiaggia libera, senza stabilimenti privati.