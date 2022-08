Dove andare a Ferragosto in montagna

Montagna e fresco per Ferragosto? Ecco un'idea interessante, perfetta per gli appassionati di trekking, scalate e lunghe camminate ma anche per gli estimatori della bicicletta e della natura. Niente di meglio che un paesaggio lussureggiante, avvolti e protetti dal verde del bosco, lambiti dalle acque cristalline di fiumi e cascate montane. Una strategia salva salute contro il caldo per chi non vuole passare Ferragosto a mangiare, ma vuole assaporare le bellezze della natura godendo di una giornata di svago. Ecco qualche soluzione interessante per un 15 agosto alternativo, e qualche strategia per eludere traffico e folla.

Ferragosto in montagna, come prepararsi

Siete alla ricerca di consigli e idee per un Ferragosto all'insegna della natura e dell'aria fresca? La montagna è il luogo perfetto, in grado di rispondere a tutte le necessità. Basta scegliere una location vicina alla propria abitazione, meglio se poco frequentata, preferendo una partenza intelligente così da raggiungerla senza stress. Ad esempio viaggiando in piena notte così da arrivare a destinazione di primissima mattina, in tempo per una colazione rigenerante. I più fortunati potranno anche prenotare qualche giorno in più, così da prolungare il soggiorno e godere di una mini vacanza.

La montagna è location perfetta per un Ferragosto all'insegna del fresco, del movimento ma anche del relax immersi nella natura. Per una gita in sicurezza è importante attrezzarsi nel modo giusto con abbigliamento e scarpe adatte, per affrontare percorsi anche impervi, proteggendo gambe e caviglie, testa e occhi con cappello e occhiali. Preparando uno zaino ben organizzato con borraccia, torcia, mappa, protezione solare, gps, una giacca per la pioggia, un mini kit per il pronto soccorso. Oltre all'attrezzatura specifica se si vuole effettuare trekking, oppure arrampicata, escursionismo, bicicletta o anche una semplice passeggiata. Preparando anche una borsa termica con il cibo, una coperta, spray repellenti per insetti così da godere di un picnic in sicurezza. In particolare se si vuole evitare la folla e luoghi già prenotati da tempo, avendo cura di rispettare l'ambiente ripulendo l'area da carte e immondizia, che andrà stipata in un sacchetto e gettata in un cestino in zona.

Ferragosto in montagna, dove andare

Come anticipato è importante raggiungere la zona più vicina e comoda, così da evitare il traffico del Ferragosto, preferendo una location poco affollata. Tra le mete più gettonate segnaliamo: