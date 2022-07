Giro delle Eolie in barca a vela, cosa mettere in valigia

Compiere il giro delle Eolie in barca a vela rappresenta un’esperienza indimenticabile per chi ama il mare, il sole e i paesaggi mozzafiato. Partendo da Messina o Milazzo, è possibile organizzare una piacevole crociera di durata variabile per esplorare le sette isole che compongono l’arcipelago a Nord della Sicilia.

Veleggiando tra Vulcano e Salina e spingendosi fino a Filicudi, Alicudi e Stromboli, ci si concede una vacanza originale alla scoperta della natura incontaminata, dei crateri vulcanici e delle acque termali ma anche facendo sosta nella pittoresca cittadina di Lipari e nella più mondana Panarea.

Per godersi al meglio il viaggio in barca a vela attraverso le Eolie, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è fondamentale partire ben equipaggiati e mettere in valigia alcuni accessori indispensabili.

Occhiali da sole Ray-Ban

Il sole è un toccasana per fare il pieno di vitamina D, tuttavia dotarsi di adeguate protezioni per gli occhi è indispensabile. Gli occhiali da sole Ray-Ban, anche nella variante unisex per adulto, garantiscono lenti di ottima qualità, studiate appositamente per proteggere dai raggi solari e garantire una visione ottimale anche nelle ore di maggiore intensità luminosa.

Berretto Tommy Hilfiger

Per una giornata passata in barca rende è indispensabile indossare un berretto con visiera, preferibilmente realizzato con tessuti leggeri e traspiranti, come il berretto Classic BB Cap di Tommy Hilfiger in cotone al 100% e cinturino regolabile.

Borsa sportiva Helly Hansen

Sia che il giro intorno alle isole Eolie duri una sola giornata, sia che la crociera in barca a vela si estenda per alcune giornate notti comprese, è indispensabile portare con sé un borsone con tutto il necessario per il viaggio. La borsa sportiva Helly Hansen, ad esempio, oltre a essere spaziosa può essere trasformata facilmente in zaino e garantisce la massima versatilità. Il tessuto impermeabile, inoltre, la rende perfetta per qualsiasi condizione ambientale.

Asciugamano in microfibra Fit-Flip

Una valida alternativa al consueto telo mare è data dai pratici asciugamani in microfibra, ideali per i viaggi grazie alla leggerezza e compattezza. L’asciugamano in microfibra Fit-Flip, ad esempio, è adatto per il mare ed è facile da riporre in valigia. Oltre a essere molto assorbente, occupa pochissimo spazio e produce un effetto antibatterico.

K-Way unisex

Mai partire per un tour in barca senza un K-Way, la giacca sottile e impermeabile che rappresenta un must-have per tutti i vacanzieri. Idrorepellente e traspirante, si caratterizza per un’ottima vestibilità. È un prezioso alleato per proteggersi dal vento e dalla pioggia, anche in estate.

Stick solare per labbra Piz Buin

Una buona protezione per le labbra è certamente indispensabile durante i mesi invernali, tuttavia spesso si sottovaluta l’effetto nocivo dei raggi UVA e UVB su questa zona delicata del viso. In estate, al mare e soprattutto durante una gita in barca, è fondamentale munirsi di stick solare protettivo con fattore SPF. Un valido esempio è dato dallo Stick solare Piz Buin con SPF 30 a base di Aloe Vera, un prodotto resistente all’acqua che garantisce idratazione e ripara dai danni provocati dal sole, anche grazie alla presenza di vitamina E.