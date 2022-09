L'Umbria a casa: i prodotti tipici da gustare

Visitare l’Umbria significa anche immergersi nei colori e nei sapori che caratterizzano la tradizione culinaria regionale, un mondo da scoprire sia gustando i prodotti tipici affidandosi alla ristorazione del posto, sia portando a casa un ricordo tangibile delle prelibatezze locali.

Per ricostruire un itinerario enogastronomico tra le specialità umbre anche dentro le mura domestiche, infatti, non possono mancare alcune delle specialità della cucina locale apprezzate anche fuori dai confini nazionali. Dal prosciutti di Norcia all’olio EVO D.O.P, dai vini pregiati fino alle lenticchie di Castelluccio di Norcia.

Ecco una selezione di prodotti tipici dell’Umbria facilmente reperibili anche su Amazon.

Prosciutto di Norcia intero

Il prosciutto di Norcia è una delle specialità umbre più conosciute. Prodotto artigianalmente dal marchio “Il Salumiere 1978”, è un crudo stagionato e saporito realizzato con carne proveniente da allevamenti certificati, privo di glutine e allergeni. È una confezione da 1 kg da gustare comodamente a casa e in compagnia. Scopri il prodotto su Amazon.

Olio extravergine d’oliva DOP colline Assisi Spoleto

L’olio EVO DOP colline Assisi Spoleto è ottenuto solo dalle piante che circondano Assisi, estratto a freddo da olive Cultivar Moraiolo, Leccino e Frantoio, utilizzando macchine a ciclo continuo e tecnologia DMF a ultrasuoni. È un olio fruttato e intenso, con profumi di erba tagliata e carciofo. Ricco in polifenoli, ha una bassa acidità. Scopri il prodotto su Amazon.

Lenticchie di Castelluccio di Norcia Igp

Le lenticchie di Castelluccio sono un prodotto ortofrutticolo tipico della frazione di Norcia, Castelluccio, frazione di Norcia, prodotte dall’Azienda agricola Brandimarte Fabrizio. Un alimento che può essere utilizzato per creare numerose preparazioni, grazie alle piccole dimensioni e al sapore intenso. Scopri il prodotto su Amazon.

Montefalco Sagrantino DOCG

Vino umbro prodotto nel comune di Montefalco in provincia di Perugia, il Montefalco Sagrantino DOCG della Fattoria Colsanto è frutto della vendemmia 2015. Si caratterizza per un colore viola scuro e per un aroma che unisce frutti rossi e cannella. Scopri il prodotto su Amazon.

Guida dell’Umbria

Dalla descrizione dei luoghi più famosi agli angoli meno noti, con focus sulle attività all'aperto, sugli itinerari e naturalmente sulla cucina tradizionale: la guida dell’Umbria di Remo Carulli e Anita Franzon permette di esplorare la regione cogliendo la vera essenza dei luoghi, anche grazie a una carrellata di foto suggestive. Scopri il prodotto su Amazon.