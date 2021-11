Ora i prodotti tipici li compri online. E con il Black Friday risparmi

L'Italia è un vero e proprio paradiso per gli amanti dei prodotti tipici. Le tradizioni regionali e nazionali hanno reso possibile nel corso del tempo l'affermazione di diverse eccellenze del territorio. Un'Italia da scoprire anche a tavola, magari approfittando dei negozi online e di occasioni come il Black Friday.

Già, perché in molti casi è possibile ritrovare online quei gusti e quei sapori apprezzati durante un viaggio. Magari anche quelle prelibatezze a cui eravamo abituati da bambini e fatichiamo a preparare per mancanza di tempo. Acquistare prodotti tipici online può rivelarsi un ottimo modo per "viaggiare" un po' di più, anche solo a tavola.

Perché non approfittare quindi delle offerte del Black Friday, così da assicurarsi qualche eccellenza italiana a un prezzo decisamente conveniente. Ce n'è per tutti i gusti: onnivori, vegetariani o vegani, a ciascun il suo prodotto tipico preferito.

Prodotti tipici online, le offerte del Black Friday

Durante questo Black Friday le offerte sui prodotti tipici sono varie e in alcuni casi piuttosto interessanti. È possibile ricevere a casa direttamente il prodotto da consumare, come anche acquistare confezioni contenenti gli ingredienti per mettersi ai fornelli.

Cominciamo dall'olio extravergine d'oliva, tra le eccellenze italiane e ingrediente simbolo della dieta mediterranea. Tra le offerte quella relativa all'Olio Extravergine di Oliva Italiano Bio Vulcano, in confezione da 3 litri, che per questo Black Friday scende a 25,99 euro (anziché 37,99).

Rimanendo in un certo senso in tema è possibile approfittare di un'altra offerta, quella relativa alle olive taggiasche. Scontate a 12,37 euro (anziché 16,49) le olive taggiasche denocciolate de Le Terre di Colombo, in confezioni da 500 grammi.

Per chi ama la carne e gli insaccati, soprattutto se calabresi, allora non potrà che guardare con favore ad alcune offerte. Tra queste la Soppressata di Calabria D.O.P Dolce della Madeo, scontata del 25% rispetto al solito.

Decisamente tipici e adatti anche per un aperitivo in compagnia sono i taralli sugna e pepe, frutto di una tipica ricetta napoletana. In offerta per il Black Friday è possibile trovare il Tarallo 'Nzogna e Pepe da 500 grammi di Iazzetta, a 6,50 euro (prezzo solito 7,90).

Rimaniamo al Sud, ma puntiamo decisamente verso i dolci con i buccellati siciliani. Si tratta di biscotti fragranti ripieni di fichi. In offerta si trovano ad esempio i Buccellati siciliani Nonna Sicula, prodotti nella provincia di Trapani.

Confezioni multiple e ricette fai da te

Se invece siete alla ricerca di prodotti tipici già riuniti in confezioni, magari da regalare in occasione delle ormai prossime festività, qualche offerta interesserà anche voi. Tra le offerte di questo tipo la Scatola Piemonte Specialità Artigianali, dell'azienda Nonno Mario. All'interno della confezione diverse tipicità piemontesi e qualche sfizio per la gola.

Tra gli altri vi sono tagliatelle all'uovo, sale italiano con tartufo, sugo aromatizzato al tartufo bianco, ravioli all'uovo ripieni di carne, Langhetti (grissini), nocciole piemontesi, salamino dolce tradizionale al cioccolato e tartufi dolci.

Infine un occhio di riguardo anche a chi vuole realizzare con le proprie mani il piatto tipico assaggiato in vacanza. Tra le varie offerte presenti anche il Kit Ricetta SecondChef, per preparare i Crostoni di polenta con porcini, fonduta al Castelmagno DOP e noci. Oltre agli ingredienti è presente una ricetta con istruzioni che guideranno passo passo verso la realizzazione del piatto.

