Viaggiare con i bambini. I prodotti in offerta che non possono mancare

Non è mai troppo presto per viaggiare con i bambini al seguito, un'esperienza emozionante e arricchente per tutta la famiglia. Indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto, tuttavia, è fondamentale partire ben accessoriati dotandosi di tutto ciò che può servire per garantire il benessere dei più piccoli, trasformando la vacanza in un evento indimenticabile.

Cosa mettere in valigia? Come assicurare ai bimbi un sonno confortevole anche fuori casa? Quali oggetti non devono mancare nella borsa da viaggio? Per chiarirsi ogni dubbio è sufficiente dare un’occhiata alla seguente lista di prodotti, pensati per partire senza pensieri.

Seggiolino auto omologato

Spostandosi in auto con i piccoli di casa è indispensabile avere a disposizione un seggiolino auto omologato, come Babyroad di Foppapedr​etti. La seduta è omologata per i gruppi 1, 2 e 3 (da 9 a 36 kg di peso, per un'età che va da circa 9 mesi a 12 anni). Il sedile anatomico, conforme al Regolamento Europeo ECE R44/04, ha il poggiatesta regolabile, l'imbottitura sfoderabile e lavabile, la cintura di sicurezza a 5 punti.

Sponda protettiva da letto

Dormire fuori casa con i bambini significa dover allestire al meglio una nuova postazione per il sonno, assicurando la massima protezione ai più piccoli. Foppapedretti va incontro a questa esigenza progettando la sponda da letto Hoplà, la barriera pieghevole che protegge il bambino evitando possibili cadute. Si fissa facilmente sotto il materasso e si adatta ai più comuni tipi di letto, reclinandola per agevolare i movimenti. La sponda è perfetta da portare in viaggio, anche grazie alla pratica borsa in dotazione.

Bozzolo riduttore per neonati

Il bozzolo riduttore, pratico e maneggevole, è una risorsa indispensabile per organizzare una culla confortevole anche in viaggio. La variante proposta da Medi Partners è un set composto da 5 pezzi tra cui il cuscino piatto, la coperta, l’inserto rimovibile per avvolgere il neonato limitandone la libertà di movimento e garantendo protezione. Il bozzolo può essere regolato grazie ai pratici lacci, mentre i bordi rialzati in silicone antiallergico offrono la massima protezione.

Arco giochi per passeggino

Come intrattenere i bambini nel passeggino? In vacanza, così come in città, un accessorio sempre apprezzato dai più piccoli è l’arco giochi da agganciare su passeggini, carrozzine e ovetti con la pratica clip. Oltre a garantire intrattenimento, l'arco giochi Sunny Stroll Meadow Days di Tiny cattura l’attenzione e contribuisce in modo efficace anche allo sviluppo dei sensi. Flessibile e orientabile, l'arco si può piegare e chiudere in modo compatto, riponendolo facilmente anche in valigia.

Scorta di pannolini

Mai partire con bimbi piccoli al seguito senza portare con sé una adeguata scorta di pannolini, scegliendo la tipologia più adatta all’età. Il pacco mensile Mama Bear Disney è una valida alternativa, offrendo un set di 160 pannolini taglia 4+ (9-15 kg) con doppie barriere elastiche che si caratterizzano per una vestibilità comoda, sicura e senza perdite. La presenza dei personaggi Disney preferiti dai più piccoli è certamente un valore aggiunto.

Pasta protettiva a base di pantenolo

La pasta protettiva al pantenolo è molto utile per lenire rossori, idratare e rigenerale la pelle più delicata, come quella dei bambini. Sempre presente nella borsa con tutto il necessario per prendersi cura dei neonati, è indispensabile anche in viaggio. La tradizionale pasta Fissan unisce l'efficacia idratante del pantenolo al potere protettivo e lenitivo dell'ossido di zinco, prevenendo e contrastando le irritazioni anche causate dallo sfregamento con il pannolino.

Ciucci con custodia sterilizzante

I bimbi più piccoli non rinuncerebbero mai al comfort del ciuccio, indispensabile anche in viaggio. Un set di ciucci di ricambio può rivelarsi un prezioso alleato per le famiglie, soprattutto se dotato di pratica custodia sterilizzante. Un valido esempio è dato dal set Amazon Mama Bear, pensato per bimbi fino a 6 mesi e contenente 4 ciucci realizzati con materiali di alta qualità privi di BPA.

