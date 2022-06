Vini e accessori, le 5 offerte della settimana

Avere a disposizione una cantina ben fornita è un desiderio comune a tutti gli appassionati di enologia, sempre attenti alle promozioni che permettono di acquistare i migliori vini in offerta e di dotarsi di tutti gli accessori indispensabili per conservare e gustare al meglio bottiglie pregiate e di qualità.

Un buon vino permette di valorizzare un pasto, celebrare un evento speciale, conoscere le eccellenze locali esplorando le tradizioni di una terra. Per i veri appassionati di vino, inoltre, assaporare al meglio ogni calice significa anche avere a disposizione gli accessori necessari per gestire tutte le operazioni in modo ottimale: aprire, ossigenare, versare e servire in modo impeccabile.

Il mondo del wine shop offre una vasta selezione di prodotti, dal semplice cavatappi al decanter fino al portabottiglie che permette di preservare tutte le virtù di ogni bevanda.

ELÈM Ice Sant'Orsola special edition

Premiato con la medaglia d'oro in occasione della "Drinks marketing and wine design challenge 2019", ELÈM Ice Sant’Orsola special edition è un vino secco e piacevolmente fruttato, ottenuto dalle varietà di vite glera, garganega, trebbiano e malvasia. È perfetto da gustare accompagnato da cubetti di ghiaccio, foglie di menta e mirtilli, servito in un calice grande.

Il prodotto è in offerta dal 20/06/22 al 03/07/22.

Chianti Classico Gran Selezione DOCG

Chianti Classico Gran Selezione 2013 è una nuova tipologia di eccellenza nel panorama enologico internazionale. Prodotto principalmente con uve Sangiovese e piccole aggiunte di Merlot e Syrah, questo vino ha sviluppato un profumo elegante caratterizzato da note di viola e frutti di bosco grazie al processo di affinamento durato 20 mesi in tonneaux, barriques francesi e botti di rovere.

Il sapore avvolgente e l'ottima corposità lo rendono indicato anche come vino da meditazione. Si abbina con piatti a base di carne, selvaggina nobile e formaggi stagionati.

Il prodotto è in offerta dal 20/06/22 al 03/07/22.

Scaffale portabottiglie da terra

Songmics ha creato un pratico scaffale portabottiglie da terra, perfetto da sistemare in cucina, in cantina o in sala da pranzo. È dotato di 24 spazi per conservare le bottiglie in senso orizzontale, oltre a un piano d’appoggio utile per preparare le bevande.

Realizzato in bambù, fibre di legno e acciaio, si caratterizza per uno stile vintage ma anche per una notevole resistenza.

Il prodotto è in offerta dal 20/06/22 al 26/06/22.

Cavatappi ricaricabile

Il cavatappi professionale ricaricabile Twinz'up permette di aprire una bottiglia di vino in 8 secondi, premendo semplicemente un pulsante. Uno strumento pratico e innovativo che si illumina di blu per segnalare che è in funzione, perfetto per aprire la maggior parte delle bottiglie di vino dotate di vari tipi di tappi (sughero o plastica). È un connubio perfetto tra stile e praticità.

Il prodotto è in offerta dal 20/06/22 al 26/06/22.

Set apribottiglie elettrico

Dotato di 4 diverse funzioni, il set apribottiglie realizzato dal marchio Zoyidoux permette di eliminare i sigilli, aprire le bottiglie, riempire i calici con la funzione antigoccia e conservare il vino in modo ottimale. Funziona a batterie e si caratterizza per un design elegante e moderno ma anche per una notevole praticità, grazie alla conservazione della bevanda fino a 7 giorni rimuovendo l'aria dalla bottiglia aperta.

Il prodotto è in offerta dal 20/06/22 al 26/06/22.