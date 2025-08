A Locarno il Vangelo di Giuda e un premio per Jackie Chan

nostro inviato a Locarno

Profumo di festa. Eventi. Incontri. Emozioni. Estate. Profumo di cinema. Al chiuso e all'aperto. Le sale battono la fiacca ma le kermesse fanno il tutto esaurito. E il Locarno Film Festival, che inizia domani sul lago Maggiore, si annuncia scoppiettante. Decine di ospiti affolleranno la cittadina svizzera alle porte della Lombardia e il programma è succulento. Il regista americano Alexander Payne, Oscar per The Holdovers, ritirerà un Pardo prima di trasferirsi in laguna dove presiederà la giuria che assegnerà il Leone d'oro. Milena Canonero, Oscar per i costumi di Barry Lyndon, Momenti di gloria, Marie Antoinette e Gran Budapest Hotel, avrà un Pardo speciale come Golshifteh Farahani, Lucy Liu, Jackie Chan ed Emma Thompson. Quest'ultima presenterà il suo ultimo film, The dead of Winter, in cui interpreta una vedova che s'imbatte in una ragazza, perdutasi tra le nevi del Minnesota, per la quale diventa l'unica speranza di salvezza.

Fitta la pattuglia italiana su cui spicca la prima mondiale del Vangelo di Giuda di Giulio Base, in prima mondiale, che vanta un cast di prim'ordine. La voce narrante di Giancarlo Giannini che dà le parole al traditore senza volto, primo tra i maledetti dell'umanità, regala emozioni, dubbi e riflessioni sul peggiore degli uomini di tutti i tempi. Sarà in vetrina fuori concorso ma riempirà le sale, i dibattiti e le pagine di giornale. Quattro i titoli provenienti da Cannes, cui Locarno sembra volersi ispirare. Sentimental Value di Joachim Trier, il western Testa o croce di Rigo de Righi e Matteo Zoppis, La petite derniere del talento Hafsia Herzi, nata artisticamente proprio a Locarno e la Palma d'oro Un simple accident di Jafar Panahi saranno di scena fuori gara in piazza Grande nel più grande cinema sotto le stelle. Inserimento dell'ultim'ora nel programma ufficiale della competizione internazionale L'illusione di Yakushima di Naomi Kawase, regista giapponese già nota per Le ricette della signora Toku e True mothers. Vicky Krieps (Il filo nascosto e Il corsetto dell'imperatrice) sarà la protagonista di una vicenda sentimentale con lati oscuri.

Apertura e chiusura con due perle rare. Si inizia mercoledì sera in piazza Grande con Les pays d'Arto di Tamara Stepanyan sulle storia di una donna che fa un viaggio in Armenia per scoprire le vere origini del marito da poco scomparso, mentre la chiusura il 16 agosto spetta a una versione musical del Bacio della donna ragno, il classico di Hector Babenco con i compianti William Hurt e Raul Julia nei panni dei protagonisti insieme a Sonia Braga, qui rimpiazzati da Diego Luna Tonatiuh e Jennifer Lopez.

Insomma un piattino succulento che piacerà a cinefili e non solo ma giustifica un esperimento all'esordio. In tre date - il 9, 10 e 14 - alle 11.30 partirà da Milano Centrale un bus che arriverà a Locarno alle 14 passando per Lainate (ore 12) e Como (ore 12.

30) con ritorno nella stessa notte ripartendo da Locarno alle 00.30 per arrivare a Milano alle 3. Sessanta euro il costo che comprende andata, ritorno e biglietto del cinema in piazza Grande dove, rispettivamente, saranno ospitati Jackie Chan, Milena Canonero e Lucy Liu.