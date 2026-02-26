L'omaggio ai giovani morti a Crans, l'ovazione per Achille e i 15 Big

da Sanremo

E, finalmente, ieri sera abbiamo potuto ascoltare i brani in gara al Festival senza l'ansia da indigestione della prima serata con la maratona dei trenta big. Un sollievo per gli spettatori che hanno potuto assaporare meglio quindici canzoni e godersi anche lo show e l'interazione tra l'affollato gruppo di co-conduttori formato da Pilar Fogliati, Achille Lauro (accolto dal pubblico con una ovazione) e Lillo Petrolo, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Grande emozione per il duetto della cantante con Lauro sulle note di 16 marzo per omaggiare la meravigliosa nonnetta (il titolo coincide con la data in cui compirà 106 anni) Giorgia Pratesi che martedì ha incantato il pubblico raccontando la sua vita e la prima volta che votò nel 1946 per il referendum monarchia-repubblica. Achille Lauro ha reso omaggio anche alle vittime di Crans-Montana con il suo brano Perdutamente, cantato dalla mamma di Achille Barosi, morto a 16 anni nel rogo, accanto alla bara del figlio.

Emozionante anche l'omaggio a Fausto Leali che ha ricevuto il premio alla carriera (13 volte all'Ariston) e ha intonato i suoi capolavori Io amo e Mi manchi. Per il capitolo orgoglio italiano momento Giochi olimpici con le pluripremiate Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e con i paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. Peccato per il forfait di Arianna Fontana, che è rimasta a casa con 40 di febbre. La serata si era aperta con un momento di grande tensione per i giovani talenti (presentati da Gianluca Gazzoli). Si sono sfidati in due duelli diretti: Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Mazzariello con Manifestazione d'amore e il trio formato da Blind, El Ma e Soniko con Nei miei Dm.

I quindici cantanti (Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, Lda & Aka 7even, Levante, Nayt, Patty Pravo, Tommaso Paradiso)

sono stati giudicati al 50 per cento dal televoto e al 50 dalla giuria delle radio. Anche questa votazione concorrerà alla classifica finale di sabato. Collegamenti con Costa Toscana con Max Pezzali e Bresh dal Suzuki Stage.