L'omaggio al mantovano volante: ecco il nuovo crono Tazio Nuvolari

Mario Peserico, General Manager di Eberhard & Co., sottolinea: "In un momento di mercato complesso abbiamo scelto di concentrarci su novità fortemente identitarie, caratterizzate dall'evoluzione di collezioni storiche della Maison. Tra di esse, il Tazio Nuvolari, simbolo di un legame della Marca particolare con il mondo dei motori, simboleggiato da un personaggio leggendario, affascinante e anticonvenzionale".

La Maison di La Chaux-de-Fonds lanciò il primo crono Nuvolari nel 1992, in occasione del centenario della nascita del pilota mantovano, animato dall'affidabile automatico ETA-Valjoux 7750 e connotato, al 9, in luogo del contatore dei piccoli secondi, dal carapace stilizzato di una tartaruga con, all'interno, le iniziali TN. Ricordava la piccola tartaruga d'oro omaggiata da Gabriele D'Annunzio a Nuvolari, nel 1932, accompagnata dalla frase: "All'uomo più veloce, l'animale più lento". Quel modello in acciaio, da 39,5 mm, ref. 31030 è stato ripreso quest'anno, (un poco più grande, da 40 mm), nei suoi connotati strutturali e grafici (pulsanti crono a sezione rettangolare, corona a vite con anello d'incasso, lunetta a spiovente rifinita a rosette, con incisa la scala tachimetrica in miglia orarie, ripresa, sul rehaut, ma in km/h, fondello con lavorazione periferica, sempre a rosette), declinandolo in due versioni ref. 31175 e 31176 -, con alcune novità. La prima è disponibile con fondello chiuso con incisioni dorate, mentre la seconda variante Gold Car Collection - adatta, al centro, un vetro zaffiro per visualizzare il Valjoux 7750, sulla cui massa oscillante troviamo in rilievo, in oro a 18 carati, la silhouette della famosa Alfa Romeo tipo C, condotta da Nuvolari.

Entrambe tali referenze sono proposte in due varianti di quadrante nero, con lavorazione Clous de Paris, a donare profondità e dinamismo alla superficie,

contatori di ore e minuti crono azurée, o ton sur ton, oppure in bianco coquille d'uf. Sull'all black i dettagli sono in giallo, il colore portafortuna di Nuvolari, mentre, sul quadrante a contrasto spicca la cromia dorata.