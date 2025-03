L'Orchestra Sinfonica di Milano svela genio (e poesia) di Ravel

Ascolta ora 00:00 00:00

All'arte di Maurice Ravel, nel 150° anniversario della nascita, l'Orchestra Sinfonica di Milano dedica un intero weekend, accogliendo un pianista leggendario, Sergei Babayan: venerdì 4 (ore 20) e domenica 6 aprile (ore 16), Emmanuel Tjeknavorian dirige un programma che accosta i due concerti per pianoforte (il Concerto il Sol e il Concerto per la mano sinistra) che vedono protagonista Babayan, intervallati dal Menuet sur le nom d'Haydn per pianoforte, e arricchisce il programma con il Boléro e con la Sinfonia n. 45 in Fa diesis minore Hob.I:45 Sinfonia degli addii, di Franz Joseph Haydn. A scandire le due date, sabato 5 aprile alle ore 18 Babayan e Tjeknavorian salgono sul palco dell'Auditorium in duo violino e pianoforte e sviluppano un programma che tiene insieme la Sonata per violino e pianoforte di Leos Janacek con la Sonata per violino e pianoforte in Fa maggiore K 376 di Wolfgang Amadeus Mozart e con la Sonata per violino e pianoforte in Fa minore op. 80 di Sergej Prokof'ev. Gran finale dedicato proprio a Ravel, con la sua inconfondibile Tzigane. Rapsodie de concert.

L'impaginato, del 4 e del 6 aprile, si apre con il Concerto in Sol di Ravel, pietra miliare del repertorio pianistico a cui fa da contraltare il Concerto per la mano sinistra. A inframezzare queste due pagine per solista e orchestra, una rarità raveliana, il Menuet sur le nom d'Haydn. Chiude il programma il binomio costituito dalla Sinfonia degli Addii di Haydn e quel Boléro vero e proprio monumento di aggregazione timbrica.

Contrappunta questo dittico sinfonico un appuntamento in duo violino e pianoforte, sabato 5 aprile, alle ore 18. Emmanuel Tjeknavorian imbraccia il violino e sale sul palco dell'Auditorium di Milano insieme a Sergei Babayan. Un programma composito che tiene insieme tre Sonate per violino e pianoforte a cavallo dei secoli: la Sonata per violino e pianoforte di Leos Janacek, quella in Fa minore op. 80 di Sergej Prokof'ev e quella in Fa maggiore K 376 di Wolfgang Amadeus Mozart. Gran finale dedicato proprio a Ravel, con la sua Tzigane. Rapsodie de concert

L'Orchestra Sinfonica di Milano celebra il compositore francese con un'esperienza musicale unica: il Dittico Ravel. Chi opta per questa vantaggiosa soluzione avrà la possibilità di ascoltare alcuni dei suoi brani più amati, tra cui il celebre Boléro, diretti dal Maestro Emmanuel Tjeknavorian, con Sergei Babayan al pianoforte. La prima soluzione prevede, venerdì 4 aprile, ore 20, Ravel /Haydn Tjeknavorian, bissato, il giorno successivo, alle 18, con il Concerto Straordinario Tjeknavorian/Babayan.

La seconda soluzione, invece, parte proprio da questo appuntamento di sabato 5 aprile, delle ore 18, con l'esecuzione del Concerto Straordinario Tjeknavorian/Babayan, cui seguirà, domenica 6, alle ore 16, Ravel / Haydn Tjeknavorian.

Il biglietto per assistere al Dittico Ravel costa 59 euro, ma sono previste diverse riduzioni. Per chi avesse già acquistato un biglietto per uno dei due concerti, potrà assistere anche all'altro con uno sconto speciale del 30% sul prezzo del biglietto.

Si può

contattare la biglietteria all'indirizzo biglietteria@sinfonicadimilano.org, oppure al numero 02 83389.401 per approfittare della promozione. Il Dittico Ravel è acquistabile online su Vivaticket, o recandosi in biglietteria.