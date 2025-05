Loreto si prepara alla sua metamorfosi per l'estate

Ascolta ora 00:00 00:00

I lavori dovrebbero partire ad agosto. Quasi tutto pronto per l'avvio del cantiere, ma, come dicono dal Comune «sarà sicura la data quando i lavori saranno iniziati!». Ora ciò che manca sono alcuni dettagli tecnici- superato lo scoglio della conferenza dei servizi - che porteranno , una volta risolti, alla delibera di giunta e al permesso di costruire. Piccoli dettagli tecnici, assicurano, che si stanno piano piano sciogliendo.

Una serie di lungaggini burocratiche si sono frapposte facendo inciampare il progetto di rigenerazione urbana, vincitore, nel 2021 del bando internazionale C40 Reinventing Cities del Comune. Dopo l'avvio dell'iter, infatti, la paralisi dell'urbanistica in seguito alle indagini della Procura ha fatto slittare di oltre un anno l'avvio del cantiere previsto per l'autunno 2023. L'esame dei progetti e delle pratiche edilizie è andato avanti a rilento, bloccando di fatto soprattutto le pianificazioni più grandi in programma. Il maxi progetto di Loreto è rimasto intrappolato nelle maglie dell'impasse urbanstica, anche se qui non sono previste torri e nessun problema con le leggi si è frapposto. La cautela di questo ultimo anno ha «congelato» a tratti gli uffici di Palazzo Marino.

Bene, ora sembra che la riqualificazione di una delle piazze più grandi della città stia per vedere la luce, nonostante Nhood, che guida la cordata di imprese, non rilasci dichiarazioni di nessuno tipo.

Venendo al progetto su una superficie di oltre 9mila metri quadrati si mescoleranno uno spazio pubblico aperto con funzioni di servizio, piccolo commercio, food & beverage e intrattenimento su più livelli. Loreto ha l'ambizione di abbandonare la sua identità di snodo viabilistico per diventare un luogo di incontro.

La nuova piazza, denominata Loc, loreto open community, sarà articolata su più livelli di spazio pubblico, ognuno dotato di una diversa tipologia di paesaggio: dallo spazio pedonale, ai viali alberati, ai tetti verdi con la sky forest. Per trasformare questo spazio in un nuovo luogo di vita, saranno messe a dimora oltre 200 piante e realizzati circa 3.900 metri quadri di aree verdi.Prevista anche la realizzazione di un sistema di piste ciclabili per 1,2 chilometri di lunghezza e percorsi pedonali.

Gli spostamenti ciclabili e pedonali penetreranno all'interno della piazza, mentre i flussi di traffico verranno rimodulati seguendo le nuove geometrie della piazza, con la realizzazione di attraversamenti a raso in tutte le direzioni, la ridefinizione delle fasi semaforiche e la pedonalizzazione del primo tratto di via Padova.