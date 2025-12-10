Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Design

L'oro, quel lusso che non conosce crisi

Ormai ha raggiunto cifre stratosferiche. E potrebbe diventare più caro dei diamanti

L'oro, quel lusso che non conosce crisi
00:00 00:00

Il prezzo dell'oro è come la lunghezza delle gonne: aumenta nei momenti di crisi e diminuisce in quelli di stabilità socio economica. Negli ultimi mesi ha raggiunto cifre stratosferiche: circa 120 euro al grammo. Gli analisti finanziari preferiscono parlare di dollari e once (una è pari a circa 31 grammi), ma quando ti dicono che il prezioso metallo ha raggiunto i 4000 dollari l'oncia e potrebbe arrivare al tetto mai sfiorato dei 5000 dollari, qualcuno impallidisce. In effetti un aumento di questa portata (siamo al 51% solo per l'anno in corso) non si vedeva dai tempi dello shock petrolifero nel 1979. Con gli anni Ottanta esplose un fenomeno che Roberto D'Agostino definì edonismo reaganiano e in quella sorta di democrazia del frivolo la moda divenne di moda trascinando con sé un nuovo tipo di gioielleria in cui il valore intrinseco di pietre e metalli era secondario rispetto al design. Oggi avviene il contrario: mentre il mercato globale del lusso legato all'abbigliamento è in crisi nera, il comparto della gioielleria avanza in tutto il mondo sia per i consumatori alto spendenti, sia per quelli di fascia media. Non a caso le esportazioni italiane superano ormai i 10 miliardi di euro l'anno e secondo le stime più recenti il fatturato mondiale nel 2025 sarà di oltre 328 miliardi di euro. Attenzione però: da tempo i grandi marchi della gioielleria stanno studiando materiali alternativi per mantenere in vita l'industria dell'oreficeria anche quando l'oro diventerà più raro dei diamanti. Infatti recuperando e poi fondendo tutto l'oro estratto dall'antichità ai giorni nostri si otterrebbe un cubo di 20,93 metri per lato. È poco più della lunghezza di una motrice del Frecciarossa che misura 20,25 metri. Il preziosissimo cubo avrebbe un volume leggermente inferiore a quello di 4 piscine olimpioniche. Sembra che la quantità d'oro complessiva già estratta sia pari a 173.500 tonnellate così ripartite: il 48,5% (85.900 tonnellate) nella gioielleria, il 20% (35 mila tonnellate) in mano a investitori privati, il 17,2% (30.500 tonnellate) in possesso delle banche centrali e il 12,2% (20.600 tonnellate) utilizzato per scopi industriali. Le statistiche dicono che la quantità d'oro ancora da scavare (il cosiddetto Below Ground Stock) ammonti a circa 54mila tonnellate, molte delle quali indisponibili a causa dei costi esorbitanti di estrazione.

Al momento per estrarre un'oncia d'oro un minatore lavora 38 ore, vengono estratte 3,4 tonnellate di minerale grezzo da macinare e sottoporre a complicati processi come la cianurazione per cui occorrono 6.300 litri d'acqua, da 6 a 16 metri cubi d'aria compressa e la stessa energia elettrica che si consuma in una casa privata per 10 giorni. Ecco perché in questo inserto vi parliamo solo dei gioielli più speciali.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica