Luci e ombre, arriva il doc sull'uomo Pino e sull'artista Daniele

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono tanti modi per omaggiare Pino Daniele a 10 anni dalla sua scomparsa e a 70 anni dalla sua nascita. Il regista Francesco Lettieri, anche lui napoletano doc, ha deciso di dedicargli un documentario che contiene quattro suoi nuovi videoclip, girati nella Napoli di oggi, costruiti su altrettanti capolavori del grande cantautore. Un tentativo, riuscito, di mostrare come quella musica sia ancora oggi molto contemporanea e parli di emozioni universali. Ecco allora Pino, il film che arriva come evento nelle sale solo il 31 marzo, l'1 e il 2 aprile, prodotto da Groenlandia, Lucky Red e Tartare Film in collaborazione con TimVision e Netflix dove approderà in estate: «Ho cercato di seguire e mantenere quel sentimento di un me stesso ragazzino quando ho scoperto la sua musica» dice Francesco Lettieri che, oltre ad aver girato due lungometraggi (Lovely Boy e Ultras), è l'artefice dello straordinario successo del misterioso cantante Liberato a cui ha dedicato il suo precedente doc Il segreto di Liberato.

In Pino, a fare da Cicerone per le strade di Napoli, c'è Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale del Mattino che intervista, dal vivo, James Senese, Rosario Jermano, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo e Tony Esposito mentre ascoltiamo solo in voce le testimonianze di Fiorello, Jovanotti, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Eric Clapton.

Una scelta registica tesa dunque a privilegiare le immagini che sono davvero straordinarie anche grazie alla collaborazione del figlio Alessandro Daniele e della Fondazione Pino Daniele per via delle foto degli album di famiglia, dei documenti come quello dell'Alitalia che lo voleva assumere come stewart nello stesso giorno in cui lui va a Roma in Cinquecento a firmare il contratto con la Emi, ma anche delle immagini commoventi a casa di Massimo Troisi quando gli fa ascoltare Quando. Per finire con una chicca, la canzone inedita Tiene a mano scartata dall'album Vai mo'.