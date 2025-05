Lucio Corsi all'Eurovision "con lo spirito di Sanremo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dunque, l'obiettivo sarebbe quello di limitare il caos, le polemiche, gli errori della scorsa edizione dell'Eurovision Song Contest in cui ci fu un duro scontro sull'opportunità della presenza in gara dell'artista rappresentante di Israele. Tanto che l'Ebu, che organizza la manifestazione, ha stilato regole nuove - come ha spiegato ieri in conferenza stampa Simona Martorelli, direttrice relazioni internazionali Rai - e un codice di comportamento che prevede neutralità politica e fair play «affinché l'Eurovision resti un momento di musica e gioia». Però, non sarà facile, visto che 72 ex concorrenti del Festival chiedono l'esclusione della cantante israeliana Yuval Raphael che è una sopravvissuta al massacro del 7 ottobre.

In ogni caso, l'Eurovision si terrà la prossima settimana a Basilea: il 13 e 15 maggio le semi-finali e il 17 la finale. Gli spettatori italiani potranno seguire i primi due appuntamenti su Raidue e il terzo su Raiuno. Alla conduzione delle serate BigMama e Gabriele Corsi. In simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. A tenere alta la bandiera dell'Italia, come noto, sarà Lucio Corsi (foto) che entrerà in finale di diritto. Ci sarà, fuori concorso, anche il 13. L'artista che Sanremo ha trasformato in un fenomeno nazionale canterà Volevo essere un duro con i sottotitoli «per far passare nella maniera più chiara il messaggio della canzone». Consapevole che il suo non è un brano da Festival europeo spiega in collegamento da Basilea che per lui con conta la competizione. «L'approccio con cui voglio affrontare questa esperienza è lo stesso del Festival di Sanremo, incentrando il discorso sulle parole, sulla musica, sugli strumenti». Ma ci sarà anche altra «italianità» alla manifestazione. Sempre il 13 in gara Gabry Ponte che gareggia per San Marino con Tutta l'Italia, sigla del Festival di Sanremo e Tommy Cash con Espresso Macchiato.

Novità di questa edizione sarà il portavoce che annuncerà il risultato del voto degli italiani (che possono votare per tutti gli artisti in gara tranne per il connazionale) nel corso della serata finale: Topo Gigio già visto con Lucio a Sanremo.