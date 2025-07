Lucio Corsi si prende due Targhe Tenco. Tra i debuttanti vince Anna Castiglia

"Sogno un futuro in cui questa rassegna abbia la stessa visibilità del Festival di Sanremo". Parola di Lucio Corsi, che è stato il vincitore morale dell'ultimo Festival ed è il vincitore concreto delle Targhe Tenco, visto che si porta a casa le due più ambite, quella per il Miglior Album in assoluto (Volevo essere un duro) e per La Miglior Canzone Singola (Volevo essere un duro, seconda al Festival). "Sono onorato, grazie mille", è stato il suo commento laconico perché lui è laconico nelle parole, lasciando tutta l'ispirazione ai testi delle canzoni. È un bel momento, quello del Premio Tenco, che è stato in grado negli ultimi anni di non lasciarsi imprigionare dalla nostalgia e di guardare con attenzione e cultura al presente musicale. Il riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 ai "migliori dischi dell'anno di canzone d'autore pubblicati nel corso degli ultimi dodici mesi" (in questo caso dal primo giugno 2024 al 31 maggio 2025). Per la sezione Miglior Album in Dialetto, il premio va a Napoli con Furèsta de La Niña. La Targa per la Miglior Opera Prima è andata alla sempre più sorprendente Anna Castiglia con il suo album d'esordio Mi Piace, mentre alla ormai consolidata Ginevra Di Marco va la Targa per il Miglior Album di interprete con Kaleidoscope, che è obiettivamente un disco da ascoltare a fondo tanto è complesso e raffinato. Infine, la Targa per il Miglior Album a Progetto, che viene assegnato al produttore, è Pagani per Pagani di Caroline Pagani, prodotto da Caroline Pagani. Per farla breve, il quadro di queste Targhe Tengo 2025 fotografa con chiarezza lo stato della musica d'autore italiana, lasciando sostanzialmente fuori il rap o la trap e le altre derive musicali che di autore non conservano nulla.

La consegna delle Targhe avverrà durante il Premio Tenco 2025, la Rassegna della canzone d'autore che è in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 23 al 25 ottobre.

Ma non ci saranno soltanto le cerimonie di consegna e i tanti concerti che punteggiano queste giornate. Nei tre giorni della manifestazione, il Club Tenco assegnerà anche i Premi Tenco alla carriera, il Premio all'Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito con Amnesty International Italia.