Trenta gli alberi di Natale con sponsor. E l’abete in Duomo s’accende sabato

Un abete rosso di 29 metri, proveniente dai boschi di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, sarà acceso sabato 6 dicembre alle ore 18 in piazza Duomo. Ma dal centro ai quartieri sono oltre trenta i luoghi che splenderanno grazie alle proposte arrivate da tanti sponsor. L'abete del Duomo è addobbato da 100.000 microled e sfere perlate bianche arricchite dai simboli olimpici e paralimpici e delle 5 "vibes" olimpiche, le vibrazioni grafiche che contraddistinguono il look dei Giochi di Milano Cortina 2026. Attorno all'albero si sviluppa il villaggio di Natale alimentato al 100% da energie rinnovabili di TCL, sponsor dell'iniziativa e Worldwide Olympic Partner. Il villaggio sarà un percorso immersivo ispirato ai cinque continenti e dedicato ai valori olimpici e paralimpici, un luogo di racconto delle storie di atlete e atleti e di promozione del ruolo positivo dello sport. A illuminare la volta della Galleria Vittorio Emanuele II sarà l'albero di Natale "Lenovo Emotion Tree", con luci rosse, simbolo di inclusione e condivisione, grazie a Lenovo a favore di art4sport Onlus, fondata dalla campionessa paralimpica Bebe Vio Grandis. L'installazione celebra i valori di solidarietà e partecipazione promossi da sempre dall'associazione, unendo tradizione e innovazione nel cuore di Milano. "Milano accende il Natale con un progetto d'insieme che unisce istituzioni, imprese e territorio - dichiara l'assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva -.

Anche quest'anno abbiamo ricevuto una risposta importante da parte degli sponsor, che ci permette di portare in città, senza costi per il Comune, oltre trenta tra alberi e installazioni luminose, presenti non solo nelle piazze più centrali ma anche nei quartieri esterni. È un modo per condividere la bellezza delle feste in tutta Milano, senza lasciare indietro nessuno".