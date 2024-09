Una lunga estate sempre più stregata. Almeno in libreria

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante il clima stia cambiando e virando verso quello autunnale gli alisei che spirano dal Ninfeo di Villa Giulia, dove si decide il vincitore del Premio Strega, continuano a spirare indefessi, seppur ovviamente via via più flebili. In vetta alla classifica, infatti, c'è sempre lei: Donatella Di Pietrantonio. L'età fragile (Einaudi) ha venduto in questa rilevazione 7mila e quattrocentocinquantacinque copie. Il fatto che sia primo, con questi numeri, dimostra che la classifica è al momento a basso voltaggio, ma la corsa del volume stregato è ormai così lunga che finirà di certo tra i più venduti dell'anno. Così tante copie che ormai è possibile che l'abbiano letto anche tutti i giurati dello Strega...

Novità a fumetti, invece, al secondo posto. One Piece vol. 118 (Star Comics) appena arrivato in libreria fa accorrere tra gli scaffali 6mila ottocentottantasette lettori. Il famoso fumetto, in questa versione rilegata, è ormai un classico da classifica. Basti qui ricordare quello che abbiamo già scritto altre volte: fumetti e libri per ragazzi sono ormai un vero salvagente per il mercato librario e quel che ci gira attorno.

Per quanto riguarda il terzo posto registriamo stabilità da saga familiare. C'è sempre Milena Palminteri con il suo romanzo d'esordio: Come l'arancio amaro (Bompiani). Ferma l'asticella a 6mila cinquecento copie più spiccioli. Abbastanza per distanziare l'altra specialista del genere, Francesca Giannone. Il suo Domani, domani (Nord) è scivolato al quinto posto con 5mila e trecentosette copie. Appena un gradino sopra al suo primo successo: La portalettere (sempre Nord) che è tornata in classifica stabilmente e che questa settimana ha aggiunto alla sua enormità di venduto altri 5mila e duecentotrentatré lettori. Giannone può essere contenta anche se sta perdendo la corsa estiva con la Palminteri.

Per il resto che dire,

segnalato l'esordio al decimo posto della giovane Marta Aidala con La strangera (Guanda) che potrebbe essere un titolo che carbura bene, non resta che attendere gli arrivi dei titoli autunnali per rivitalizzare la classifica.