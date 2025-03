Il lungo volo verso il centenario adesso si immerge nelle profondità

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutima è un'azienda nata nel 1927, dalla fusione di due aziende di Glashütte, la Uhren-Rohwerke-Fabrik Glashütte AG (UROFA) e la Uhrenfabrik Glashütte AG (UFAG). La sua reputazione di orologio resistente ed affidabile raggiunse il suo apice con il Fliegerchronograph, introdotto nel 1941, messo a disposizione dell'aviazione tedesca. Al termine del secondo conflitto mondiale, la distruzione dello stabilimento e la separazione della Germania in due blocchi costrinsero il fondatore, Dr. Kurtz, a trasferire l'attività sul fronte occidentale, in Bassa Sassonia, a Ganderkesee. Il brand venne sviluppato e continuò la sua attività, facendosi trovare pronto il 14 maggio del 2008, al rientro al paese natio, Glashütte. Oggi, sembra essere arrivato il momento per la famiglia Delecate, proprietaria del marchio, di effettuare un ulteriore passo verso la crescita: un'evoluzione costruita sull'ampliamento della manifattura sita ad Altenberger Straße e sulla nomina a CEO di Matthias Stotz, manager di comprovata professionalità dopo l'esperienza di successo in Junghans. In tale direzione, uno dei primi aggiornamenti di prodotto del 2025, ha riguardato la collezione M2, quella pensata per i professionisti delle immersioni e, più in generale, per gli appassionati di sport e dell'orologio robusto, funzionale ed aggressivo. Ci stiamo riferendo al nuovo M2 Seven Seas S, in acciaio lucido/satinato da 40,2 mm (12,5 mm di spessore), su cassa tonneau schiacciata, con corona protetta da spallette - e fondello inciso a rilievo con la silhouette di un veliero serrati a vite, ghiera girevole unidirezionale, con incavi esterni per ottimizzare la presa e, infine, vetro vetro zaffiro antiriflesso di 2,5 mm di altezza: la resistenza è testata fino a 500 metri ed il comfort al polso è garantito dal cinturino in caucciù FKM, ton sur ton, con il quadrante verde oliva, nero o bianco.

Quest'ultimo, dalla texture a Clous de Paris, è percorso da indici carré applicati e sfere a bastone trattati con SuperLumiNova, con l'aggiunta del datario a finestrella, al 6. Ad animare i nuovi M2 Seven Seas S è il calibro automatico Tutima 330, con massa oscillante in oro rosa a 18 carati ed autonomia fino a 38 ore.