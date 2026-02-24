Lupi: "Non è X Factor". Salvini: "Tanti con voglia"

"Per Milano troviamo il candidato migliore ma fa ridere questa continua ricerca, come se fossimo a X Factor, di candidati civici che poi puntualmente dicono di no". Il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi replica così a chi gli fa notare l'insistenza di Forza Italia nel voler trovare un candidato civico per Milano. "Forza Italia quando candida il suo candidato sindaco deve essere un politico, quando invece ci sono altre ipotesi deve essere un civico, è un metodo che non va, ma comunque con Forza Italia lavoriamo. Su Milano bisogna conoscerla, questo è il punto vero". Schermaglie, da non sottovalutare però. "Se il centrodestra non vuole essere sconfitto per l'ennesima volta deve capire che la questione non è se il candidato è Lupi piuttosto che il panino giusto o sbagliato - continua Lupi ironizzando sulla disponibilità a candidarsi manifestata dal proprietario di Panino Giusto' Antonio Civita -. Il vero tema è se abbiamo la capacità di presentare un progetto vero di cambiamento e di governo di questa città. Credibile, perché se fino adesso, per 15 anni, abbiamo perso, vuol dire che il nostro progetto non era credibile. Io credo che i cittadini milanesi siano persone tutte serie e di livello e quindi vuol dire che il centrodestra in questi ultimi 15 anni non è stato, tranne la prima volta con Parisi, in grado di ripresentare una proposta credibile di governo". Da Noi Moderati alla Lega, sul tema della candidature interviene anche il vicepremier Matteo Salvini: "Ci sono diverse persone che hanno voglia, idee, energia per prendere per mano Milano, che è una città eccezionale- spiega il segretario del Carroccio- e che però rischia di diventare una città per ricchi". "Il rischio di Milano dei prossimi anni è che diventi una grande Montenapoleone allargata- continua- dove se te lo puoi permettere ci vivi e ci lavori, altrimenti vieni allontanato e vieni espulso.

Ecco, mi piacerebbe che Milano tornasse la città accogliente che era qualche anno fa, che dava la stessa opportunità a tutti". Poi a chi gli chiede se incontri con possibili candidati sindaco ci sono stati puntualizza: "Ce ne sono stati più di uno e sono è andati benissimo".