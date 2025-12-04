Madonna di Campiglio in pista schiera solo il "Numero ideale"

Madonna di Campiglio quest'anno vuole stupire. E lo fa, lanciando una serie di novità che, come tasselli di un mosaico, mettono a punto una nuova visione del modo di vivere la neve e la montagna.

La prima grande novità della stagione invernale fresca di debutto è il progetto "Numero Ideale", un sistema pensato per ottimizzare i flussi e ridurre nelle giornate di punta il numero di sciatori in pista, garantendo così la qualità di un'esperienza piena, libera, scorrevole. Nei giorni più affollati dal 28 dicembre al 5 gennaio e dal 15 al 22 febbraio sarà stabilito un limite di skipass giornalieri acquistabili online, così da non superare il numero ottimale di presenze sulle piste. Una scelta che non tocca chi possiede skipass stagionali, plurigiornalieri o tessere pay-per-use, né chi accede agli impianti come pedone, ma che permette di distribuire meglio i flussi sui 150 chilometri di piste che collegano Campiglio a Folgarida, Marilleva e Pinzolo. Addio così a code e overbooking su alcuni dei percorsi più iconici delle Alpi, tra cui la 3Tre, teatro di Coppa del Mondo e simbolo della tradizione sciistica italiana, la Spinale Direttissima, un brivido che scende nel cuore del paese, senza contare le ampie distese del Grostè, dove il sole arriva prima e va via dopo, regalando giornate infinite di neve compatta e panorami che non hanno bisogno di presentazioni. In aggiunta, e sempre per rendere le discese più piacevoli e più sicure, entrano in campo nuove tipologie di skipass smart, pensate per orientare gli sciatori verso le zone meno affollate e favorire una distribuzione più armoniosa lungo tutta la skiarea. E non è finita. Inaugura anche un servizio unico: la "Pista Ri-Battuta". Ogni giorno, a mezzogiorno, la Vagliana in zona Grostè verrà chiusa per essere battuta come durante la notte, così da offrire, dalle 13 in avanti, una superficie morbida, liscia, intonsa, un piccolo lusso per chi ama la precisione della neve appena lavorata. Lo stesso lusso che regala "Scia Prima", con l'apertura di impianti e piste tra le 7.30 e le 8 del mattino nei periodi dedicati per offrire agli sciatori mattinieri la possibilità di godersi quella luce radente che colora di rosa le Dolomiti e di incidere sulla neve le prime tracce della giornata.

Altra introduzione, è la nuova cabinovia a dieci posti Nube D'Argento. Riscaldata, automatizzata, progettata per accogliere famiglie, persone con disabilità e amici a quattro zampe, rientra in un progetto a cavallo tra tecnologia e sostenibilità, che si traduce nell'uso del biocarburante rinnovabile HVO, nell'installazione di pannelli fotovoltaici e nell'introduzione del primo gatto delle nevi ibrido, capace di ridurre emissioni e rumore nel rispetto dell'ambiente alpino.

A dare una spinta ancora più innovativa alla stagione arriva "SKInnovation", dal 10 al 12 dicembre, per la sua première italiana, portando a Campiglio la comunità internazionale delle startup e della tecnologia applicata agli sport invernali. Così, tra tradizione e futuro, natura e tecnologia, la regina delle Dolomiti anche quest'anno si conferma la più bella del reame.