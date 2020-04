Maghetti eterni sorpassano dubbie profezie

Abbiamo ancora a che fare con dati di vendita legati al circuito on-line e quindi molto ridotti. Si spera che dalle prossime settimane torneranno a crescere grazie alla riapertura delle librerie. Intanto registriamo un ribaltone improvviso favorito dai numeri veramente bassi. La scienza si prende la sua rivincita sulla superstizione: schizza al primo posto il libro di David Quammen Spillover. L'evoluzione delle pandemie (Adelphi), che sfiora le mille copie in una settimana. Il libro che in Italia è arrivato nel 2012 conteneva una lucidissima analisi dello sviluppo e della diffusione delle pandemie, insomma di rischi che avremmo poi scoperto tragicamente reali. Lo consigliammo sulle pagine di questo quotidiano all'epoca. Non entrò molto in classifica. Ora col senno del poi...

Crolla invece di colpo al decimo posto Profezie. Che cosa ci riserva il futuro (Mondadori), il libro della defunta veggente americana Sylvia Browne (1936-2013). Evidentemente la curiosità ha spinto molti a comprarlo visto che una frase sembrava far riferimento alla comparsa del Covid-19. Però come spesso accade a partire dalle famose quartine di Nostradamus le somiglianze stanno dove uno le vuol vedere. Forse è per questo che la Browne negli Usa è finita anche perseguita per frode finanziaria... Comunque ora che il Coronavirus non se ne va come era invece nella previsione della Browne sulla misteriosa malattia che ci obbligava a mettere le mascherine la gente deve essersi un po' stufata. Diciamo che era una «previsione» sin ottimistica. Per quanto riguarda il resto della classifica va segnalato il ritorno di un grande classico. Con tanti ragazzi chiusi in casa torna a far capolino in top ten proprio lei, sua maestà J. K. Rowling. È al sesto posto con l'origine della saga del maghetto: Harry Potter e la pietra filosofale (Salani), che vende 757 copie. Segno che l'occhialuto Potter continua ad essere tra i personaggi più amati dai ragazzi nonostante il passare degli anni.