"Basta allarmismi". Il consigliere della Cartabia difende la riforma

Riforma Cartabia al centro del dibattito tra giuristi. Una contesa da collegare a un fatto di cronaca, avvenuto nel palermitano. Accusato di mafia, estorsione, sequestro di persona e lesioni, il boss Giuseppe Calvaruso è stato condannato a 16 anni in abbreviato. L’entrata in vigore del testo firmato dall’ex ministro della Giustizia, però, ha stabilito l’improcedibilità per una serie di reati, tra i quali il sequestro di persona, in assenza di querela della persona offesa. Nessuna delle vittime di Calvaruso ha presentato querela e per questo la Procura non ha potuto fare altro che chiedere l’inefficacia della custodia cautelare nei confronti del boss e di due coimputati.

L’intervento dei magistrati

Il boss non lascerà il carcere – la misura cautelare resta in piedi per le accuse di associazione mafiosa ed estorsione – ma il dibattito è a dir poco rovente: il rischio è quello di assistere a scenari pericolosi. I magistrati non hanno dubbi, il rischio di scarcerazioni eccellenti c’è e per questo motivo hanno chiesto al governo Meloni di intervenire a correggere alcune parti della riforma Cartabia. “Le recenti notizie in ordine alla probabile revoca di misure cautelari per reati diventati procedibili a querela, pur quando sia contestata l’aggravante del metodo mafioso o dell’agevolazione mafiosa, impongono un ripensamento, in tempi rapidi, delle scelte del legislatore” , l’analisi del presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia. Ma c’è anche chi dice basta allarmismi.

L’intervento del consulente della Cartabia