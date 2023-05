"È allarmante". Ora i giudici dell'Anm frignano sul caso Uss

L'Associazione nazionale magistrati frigna per l'azione intrapresa da Carlo Nordio nell'ambito del caso Artem Uss, l'imprenditore russo con braccialetto elettronico evaso dagli arresti domiciliari a Milano. Ad aprile il ministro della Giustizia ha avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano per " grave e inescusabile negligenza ". Una mossa che ha fatto scattare la reazione dell'Anm, che sta valutando la possibilità di convocare un'assemblea per affrontare la vicenda.

Stando a quanto appreso e riferito dall'Adnkronos, l'ipotesi è all'esame del comitato direttivo centrale e sul tavolo ci sono due opzioni: le date utili potrebbero essere l'11 o il 18 giugno. Viene spiegato che la necessità di prendere una decisione nasce dalla richiesta di tanti distretti secondo cui l'iniziativa disciplinare sarebbe " lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura ".

Nel suo intervento alla riunione del direttivo Giuseppe Santalucia, scrive l'Agi, ha affermato che l'iniziativa disciplinare del ministro della Giustizia contro i componenti del collegio della Corte di appello di Milano " è qualcosa che ci ha allarmato ". Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha sottolineato che la magistratura italiana " non ha insofferenza " rispetto ai controlli disciplinari e che risulta essere " pienamente consapevole " dell'impronta costituzionale della responsabilità disciplinare.

Allo stesso tempo Santalucia ha aggiunto una considerazione personale che rappresenta una vera e propria sferzata rispetto a quanto deciso da Carlo Nordio: " Non si può però tacere che l'incolpazione mossa ai magistrati della Corte di appello di Milano, nei termini in cui è stata costruita, si pone deliberatamente e all'evidenza fuori dai confini in cui l'esercizio del potere ministeriale è costituzionalmente ammesso e richiesto ".

Per il presidente dell'Anm " è calato il silenzio e ci si è accontentati di scaricare ogni colpa sui magistrati ": ha rimarcato che nella indipendenza risiede la loro forza, che tuttavia rischia di trasformarsi in debolezza " quando la narrazione è nelle mani del potere e sfrutta anche il loro doveroso riserbo e la necessità che soprattutto loro rispettino tempi e modalità di azione degli organi disciplinari ".