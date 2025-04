"Mobilitarsi contro l'accesso al potere dell'estrema destra". Il manifesto dei magistrati francesi

Ascolta ora 00:00 00:00

La magistratura francese è protagonista in questi giorni. Marine Le Pen è stata condannata con l'accusa di appropriazione indebita ma ciò che ha causato maggiori perplessità nella comunità internazionale è la pena dell'ineleggibilità immediatamente applicata nonostante sia una sentenza di primo grado. Fino all'ultimo sondaggio, infatti, la leader del Rassemblement National era saldamente in testa ai sondaggi per la corsa all'Eliseo e con questa decisione viene completamente estromessa dalle prossime elezioni. Farà ricorso, ma le tempistiche non è detto che le permettano di avere un responso in tempi utili.

Al centro della polemica c'è il giudice che ha firmato il provvedimento ma, in generale, tutta la magistratura francese: una situazione che non di discosta molto dalle polemiche che si animano nel nostro Paese. E molto dipende da un documento del Syndacat de la Magistrature che ha iniziato a circolare subito dopo la sentenza contro Le Pen, risalente allo scorso 11 giugno 2024 e che fa riferimento alle elezioni europee del 2024.

" Il radicamento elettorale dell'estrema destra prosegue su tutto il territorio. Certamente, ampie parti dei programmi di estrema destra sono state, per diversi anni, integrate nelle politiche pubbliche dei governi successivi e il Syndacat de la Magistrature non ha mai smesso di denunciare le conseguenze sociali e politiche catastrofiche di questi orientamenti. Ma i rischi per l'effettività dello Stato di diritto si moltiplicano ogni volta che il Rassemblement national e i suoi affiliati sono sul punto di allargare ulteriormente la loro base all'interno dei poteri legislativo ed esecutivo ", si legge nel documento del Syndacat de la Magistrature.

La funzione primaria dei magistrati, prosegue la nota del sindacato, " è di garantire l'uguale applicazione della legge e di proteggere i diritti e le libertà delle persone, in particolare contro l'eventuale arbitrio del potere. L'installazione delle matrici ideologiche di estrema destra – autoritarie, securitarie, discriminatorie, xenofobe, razziste – li riguarda quindi in prima persona. Il Syndacat de la Magistrature invita tutti i magistrati, così come tutti coloro che partecipano all'attività giudiziaria, a mobilitarsi contro l'accesso al potere dell'estrema destra ".

Il Sindacato della magistratura parteciperà ai movimenti collettivi di unione e resistenza e prenderà parte alle manifestazioni organizzate nei prossimi giorni in tutta la Francia

Quindi, l'annucio dell'effettiva mobilitazione: "".

A 10 mesi da questo comunicato è arrivata l'ineleggibilità per 5 anni per Le Pen, su un'indagine iniziata circa 10 anni fa.