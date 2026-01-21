Referendum, Silvia Albano nel circolo Pd fa campagna per il No

Ci mancava l’incontro per il comitato del No al referendum sulla giustizia con la presenza di Silvia Albano, la presidente di magistratura democratica (Md, la corrente più vicina alla sinistra) all’interno di un circolo de Partito Democratico. Sono giorni, se non mesi, in cui le toghe (non tutte) sono in subbuglio per il timore che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri diventi legge. Manca infatti solo un passaggio, ed è quello del referendum che si terrà il 22 e 23 marzo. Uno degli obiettivi fondamentali del referendum è poi la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, più volte travolto da scandali legati al correntismo, motivo per cui la riforma interviene sulla composizione del CSM, sulla modalità di elezione dei membri, e sulla separazione delle rappresentanze tra giudici e pm.

Il tema che si apre, quindi, con l’evento cui partecipa Albano è il confine tra politica e giustizia: sarà mercoledì 21 gennaio alle ore 19:00. “Dibattito con aperitivo di benvenuto presso la sezione del Pd di Ponte Milvio a Roma”, si legge sulla locandina.

Ovviamente non c’è nulla di illegittimo, se non fosse che si profila quantomeno un tema di opportunità, perché i giudicanti dovrebbero rimanere terzi e imparziali e non tenere dibattiti nelle sedi di partito, che siano di maggioranza o di opposizione.