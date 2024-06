Maratona Europei su Rai e Sky

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà un mese di abbuffata televisiva per gli appassionati di calcio. Si comincia domani, giorno della gara inaugurale Germania-Scozia, e si proseguirà fino al 14 luglio, notte della finale. Una full immersion su Sky che, in pay, ha i diritti di tutte le partite, e sulla Rai che ne manda in onda 31, di cui 22 in prima serata su Raiuno e le altre alle 18 su Raidue. Tutte accompagnate da una grande quantità di analisi e approfondimenti. La tv di Stato garantirà anche la copertura di tutti i match in diretta radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport. Appuntamenti quotidiani con Diretta Azzurra su Rai Sport HD - live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in Germania. Su RaiPlay, in diretta alle 20,40, GliEuroPlay - L'altra Nazionale, un talk ironico condotto da Michela Giraud. Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento e vari servizi di audiodescrizione e sottotitolazione sono disponibili per non vedenti e non udenti. Il racconto è affidato a quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro commenteranno le partite dell'Italia.

Su Sky, le partite degli Azzurri saranno commentate come di consueto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con la guida di Federica Masolin in diretta dagli studi allestiti negli stadi. Le giornate (su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) si aprono alle 10 con varie edizioni e speciali, poi alle 15 la prima partita del giorno, alle 18 la seconda e alle 21 la terza. Il tutto ovviamente anche in streaming.