Marco Rodari, il pagliaccio di guerra che porta sorrisi ai bambini

Da 30 anni non pensa al rischio che corre, ma solo a regalare un sorriso ai bambini che vivono in zone di guerra. Per questo ieri Marco Rodari, 49 anni, di Leggiuno (VA), nella riva orientale del lago Verbano, conosciuto come Claun il Pimpa, professione «clown di guerra», ha ricevuto un premio dalle mani del presidente del Consiglio regionale Federico Romani. È un pagliaccio con una missione speciale, quella di far ridere i bambini in alcune delle zone di guerra più calde del pianeta: Iraq, Siria, striscia di Gaza e Ucraina. «Coraggio. È questo che viene da pensare ascoltando la storia di Marco Rodari, clown di guerra che viaggia nei contesti di crisi internazionali per far sorridere i bambini. Perché il sorriso, in quei contesti di dolore e sofferenza, è una forma di terapia», ha motivato Romani. «Nelle zone di guerra spesso capita che i bambini quando incontrano un clown all'inizio non ridono spiega Marco Rodari -. Ciò accade per i traumi provocati dalla guerra, dalle bombe, dalla paura, dalla fame. Io faccio scattare la meraviglia che è in ogni bambino perché il sorriso ridà speranza». Marco Rodari ha iniziato a diciotto anni a fare il clown negli ospedali e nei reparti pediatrici della provincia di Varese. Nel 2009 parte per il Medio Oriente e inizia a portare la sua attività nelle zone più colpite dai conflitti armati, sia negli ospedali delle zone bombardate che nelle case delle famiglie colpite dalla guerra.

Claun e non clown: solo un apparente errore è dovuto al fatto che il suo maestro si faceva chiamare il Claun Margherito e il Pimpa perché suo nonno era detto Pin, suo padre Pimpin e lui fin da piccolo ha ereditato il soprannome che si è trasformato in Pimpa, proprio come il cane a pois dei fumetti per bambini, ideato negli anni Settanta dal disegnatore Altan.

«Marco Rodari è un simbolo della generosità e del coraggio lombardo in tutto il mondo», ha sottolineato Giuseppe Licata (Forza Italia) che ha promosso l'iniziativa.