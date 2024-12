Meccanica pura al servizio delle informazioni celesti

Ascolta ora 00:00 00:00

François-Paul Journe sta vivendo, meritatamente, un momento di straordinario successo. Lo testimoniano le aggiudicazioni stellari ottenute durante le recenti aste Phillips, in associazione con Bacs & Russo, a novembre, a Ginevra, per il Tourbillon à Remontoir d'Égalité 15/93 (7.784.820 euro) e, a dicembre, a New York, per il Grande Sonnerie Répetition Minutes in acciaio con quadrante in rutenio, del 2019 (1.754.000 dollari). Un'affermazione, quella del Maestro marsigliese, tale da riportare in primo piano un altro suo capolavoro, ossia l'Astronomic Souveraine. L'originario pezzo unico, presentato nel luglio 2019, e finalizzato per Only Watch, l'evento monegasco a sostegno della ricerca per la distrofia muscolare di Duchenne, denominato Astronomic Blue, in tantalio, fu aggiudicato per 1,8 milioni di chf. Subito dopo il suddetto evento, Journe annunciò che il modello sarebbe entrato in produzione, seppur con numeri annuali molto limitati, con cassa in acciaio. Ed è proprio questo esemplare l'oggetto di questo intervento. L'amore di Journe per le complicazioni astronomiche risale al 1979, quando, a 22 anni, completò un meccanismo planetario per Asprey a Londra, regolato da un pendolo. Poi, nel 1987, il Maestro realizzò un orologio da tasca astronomico, per un collezionista di strumenti scientifici: visualizzava tempo medio e tempo siderale, equazione del tempo, calendario completo e riserva di carica. E, poi ancora, prima di dar seguito all'idea dell'Astronomic, ecco il disegno a mano del figlio adolescente Charles trovato accartocciato dietro al cestino della carta straccia -, nel 2004, dove, sul quadrante, era evidente un'apertura per il percorso del sole. Journe mise mano al progetto nel 2013 e, dopo sei anni, il suddetto risultato finale, come di consuetudine per lui, non ostante il gran numero di complicazioni e fedele al pensiero di Abraham-Louis Breguet, si manifestò evidenziando simmetria, eleganza e chiarezza informativa. L'Astronomic Souveraine, in acciaio da 44 mm (13,7 mm di spessore), prevede la maggior parte delle informazioni fronte quadrante: minuti al centro riferiti ad una scala a chemin de fer periferica; a sinistra, il tempo siderale (basato sulla rotazione della Terra, rispetto alle stelle fisse piuttosto che al Sole); a destra, il tempo civile unitamente all'ora di un secondo fuso orario; in basso a destra, le fasi lunari; in basso a sinistra, i piccoli secondi morti; riserva di carica (40 ore) al 6; tra le 11 e l'1, apertura per l'indicazione di alba e tramonto, decisamente desueta e che consente di determinare l'ora del vero mezzogiorno solare. A quest'impostazione tipo regolatore (per l'ora civile) corrisponde, sul retro, la vista del calibro manuale 1619, in oro rosa (bilanciere a regolazione inerziale, doppio bariletto, 21.

600 alternanze/ora, spirale libera Breguet, 68 rubini, 758 componenti, finiture a Perlage, Côtes Circulaires ed Anglage), accompagnata da: Tourbillon e Remontoir d'Égalité,in basso a destra; l'equazione del tempo (sfera centrale, coassiale all'analemma), ossia differenza tra tempo solare medio e tempo solare effettivo, in alto a sinistra; sulla circonferenza esterna, calendario annuale e posizione del Sole nello Zodiaco. E se tutto questo non bastasse, Journe ha aggiunto anche la Ripetizione Minuti, attivabile mediante una slitta, a sinistra, e il cui regolatore inerziale è visibile fronte fondello.