Un meccanismo perfetto per tutte le sollecitazioni

La divisione «IWC Experimental» della Casa di Sciaffusa è dedicata a sviluppi d'avanguardia e, per certi versi, rivoluzionari, in settori quali materiali avanzati o protezione dalla gravità. Dopo otto anni di lavoro, nell'aprile del 2021, è stato svelato il primo risultato del lavoro di questo dipartimento, ossia il sistema SPRIN-g PROTECT, deputato all'ammortizzazione del movimento meccanico all'interno della cassa quando soggetto alle forze gravitazionali generate da forti urti sull'orologio. Nei test d'impatto, eseguiti presso il Fracture & Shock Physics Group del Cavendish Laboratory dell'Università di Cambridge, una simile protezione del meccanismo, ha resistito fino ad accelerazioni superiori a 30.000 G. Il modello che ha accolto il suddetto dispositivo, circa quattro anni or sono, è stato il Big Pilot's Watch Shock Absorber XPL. Tale esemplare è stato oggetto d'interesse da parte di Toto Wolff, CEO e team principal del Mercedes AMG Petronas F1 Team, di cui, dal 2013, IWC è Official Engineering Partner. Il manager dei record, in grado di condurre la Mercedes alla vittoria in 8 Campionati Costruttori consecutivi, dal 2014 al 2021, ai quali vanno ad aggiungersi i sette titoli Piloti, con Lewis Hamilton (Nico Rosberg nel 2016), ha ispirato alla Maison, una particolare versione del Big Pilot's Watch Shock Absorber XPL, a lui intitolata e lanciata durante la presentazione della livrea della monoposto Mercedes per la stagione 2025, lo scorso 18 febbraio. Limitato a 100 pezzi e perfetto per rispondere strutturalmente alle notevolissime forze centrifughe incidenti sulle vetture di F1, in curva o in frenata, l'orologio prevede un cassa complessa da 44 mm (12,6 mm di spessore e 10 atmosfere d'impermeabilità), realizzata, compresa la corona dalla classica forma a tronco di cono zigrinato, del Big Pilot's Watch e con fondello dotato di alette laterali di protezione, in Ceratanium, materiale sviluppato da IWC e basato su di una lega di titanio brevettata: un trattamento ad alte temperature tale da abbinare alla robustezza/leggerezza del corpo uno strato superficiale assimilabile alla ceramica e, quindi, resistente ai graffi. Il quadrante nero, grené ed incorniciato dall'anello della minuteria, prevede indici ai quarti e sfere a losanga scheletrate e luminescenti. Il calibro automatico di manifattura IWC 32101 28.800 alternanze/ora e 21 rubini -, visibile fronte fondello attraverso il vetro zaffiro stampato con la firma di Wolff, adotta ponti e platina in alluminio hi-tech, rigido e leggero, unitamente alla massa oscillante, opportunamente bruniti per uniformarsi alla componente nera della livrea Mercedes, mentre un sistema di carica a doppio cricchetto assicura 120 ore di autonomia.

Tornando al dispositivo SPRIN-g PROTECT, si fonda su di una molla rivestita di SuperLuminova verde, colore che completa la livrea Petronas dell'orologio e adattato anche sul cinturino in gomma -, progettata per distribuire uniformemente le sollecitazioni su lunghezza e larghezza, è realizzata in BMG (Bulk Metallic Glass), materiale dalla microstruttura amorfa, studiata per renderlo molto più elastico dei tradizionali metalli cristallini: il suindicato sistema è definito da un anello d'incassatura del meccanismo in titanio, a ridurre la massa da sostenere per l'ammortizzatore, e da un albero di carica, collegato alla corona, che permette al movimento di spostarsi indipendentemente dalla cassa.