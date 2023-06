Un mega Hub a Dublino e servizi digitali a misura d'uomo. Ecco il futuro dei pagamenti

«Le persone hanno bisogno di metodi di pagamento diversi per situazioni diverse, in particolare nel mondo digitale di oggi». La rivoluzione digitale nei pagamenti è ormai quasi compiuta e Mark Barnett, Presidente Mastercard Europe, ha presentato così il rapporto, The Future of Payments, che presenta nove trend del futuro dei pagamenti. Più veloci, flessibili e sicuri, ma anche più comodi.

Per fare ciò, Mastercard sta costruendo le migliori soluzioni di pagamento sfruttando le nuove tecnologie, come blockchain, open banking, cloud, AI e Metaverso, «e questo sta avvenendo proprio qui in Europa al Dublin Tech Hub». Un luogo che ha diversi obiettivi che puntano a migliorare l'esperienza del consumatore a 360 gradi. E che in particolare divide la sua attenzione si divide in tre punti: sostenibilità, benessere e collaborazione personale, neurodiversità.

Sono presenti anche diverse aree specialistiche, come le tecnologie emergenti, che fanno sì che l'innovazione sia il vero e proprio il cuore dell'Hub. Con il quale l'azienda intende raggiungere un target di oltre 2.000 dipendenti entro il 2025 (attualmente il numero è di 1.300). E solo nella città irlandese. Ed McLaughlin, Presidente Mastercard Operations and Technology, ha dichiarato: «Abbiamo bisogno di un ambiente in cui le persone possano lavorare al meglio, dando loro tutto quello di cui necessitano per farlo».

Il rapporto di Mastercard presenta nove tendenze che creeranno opzioni di pagamento più veloci e flessibili, divise in tre sezioni: denaro reinventato, commercio immersivo e sostenibilità e inclusività. In complesso si parla di tokenizzazione, cioè la capacità di digitalizzare qualsiasi tipo di risorsa, di wallet digitali e di pagamenti programmabili. Con un occhio diretto open banking e la finanza incorporata con in quali l'attività commerciale abbatterà le barriere che attualmente limitano il flusso di denaro, dati, beni e servizi per espandere i mercati con nuove opzioni di pagamento. Infine Mastercard ha individuato tre trend sostenibili che puntano su nuovi modelli di valutazione del credito e di soluzioni di prestito per tutti. Senza più ostatoli la con la protezione dei dati al primo posto.