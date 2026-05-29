Mega rissa alla Stazione Groane: ferito bimbo di 9 anni

La stazione "Parco delle Groane", uno snodo ferroviario già segnato da tensioni, si trasforma in un campo di battaglia. Poco dopo le 17.30 di mercoledì due gruppi di giovani, per lo più stranieri o di seconda generazione, si fronteggiano sui binari con una ferocia tribale. Bastoni, sassi raccolti al volo, urla in spagnolo e italiano dialettale. Una sassaiola selvaggia che investe anche un treno fermo in stazione: vetri infranti, passeggeri terrorizzati, un bambino di appena 9 anni ferito da una pietra finita dentro un vagone.

Quattro ambulanze e due auto mediche invadono la zona. Il traffico ferroviario sulla linea Milano-Saronno viene bloccato per ore tra Garbagnate e Novate Milanese. Immagini amatoriali mostrano ragazzi che corrono tra le traversine, colpi alla cieca, un parapiglia caotico che ricorda più una guerriglia urbana che una semplice rissa tra coetanei.

Il bilancio conclusivo parla da solo: almeno un ferito grave tra i protagonisti, diversi contusi. I carabinieri intervengono ma il branco si disperde tra le vie limitrofe e il vicino Parco delle Groane, area da sempre arcinota per spaccio e degrado.

Non è un episodio isolato. Garbagnate si trova a pochi chilometri da Certosa, dove solo il giorno prima Gianluca Ibarra Silvera è stato massacrato di coltellate. La geografia della violenza periferica si allarga: stazioni, treni, parchi diventano teatri di un controllo invisibile. Fonti investigative non escludono legami con le stesse dinamiche delle pandillas latinoamericane che da tempo invadono anche l'hinterland milanese, MS-13, Latin Kings, gruppi fluidi di ragazzi sospesi tra precariato, droga e machismo esasperato.

I testimoni parlano di un litigio scoppiato per motivi futili uno sguardo, un territorio conteso e poi degenerato rapidamente in guerra. La Procura apre un fascicolo per rissa aggravata, lesioni e danneggiamento. Ma la sensazione è quella di un copione già scritto: baby-gang che si rigenerano, forze dell'ordine sempre in ritardo, una politica locale che minimizza.

Mercoledì sera, mentre Milano centro brillava di aperitivi e luci, a Garbagnate si contavano vetri rotti e un bambino ferito.

L'ennesimo segnale che la frattura tra la città che si racconta e quella che sanguina si fa ogni giorno più profonda. Le pietre sui binari non sono solo sassi: sono il rumore di un'integrazione mai avvenuta, di periferie lasciate a se stesse, di una ferocia che non chiede permesso. Fino al prossimo treno, fino al prossimo urlo.