"Memorabili", podcast sulle eroine milanesi

Milano è memoria. È figlia di una storia, scritta da eventi e persone che l'hanno forgiata. «Memorabili» è la serie podcast - che si potrà ascoltare su InComune, la WebTvRadio del Comune di Milano e su Spotify - dedicata a dieci donne che hanno contribuito a fare Milano per come la conosciamo. Dieci minuti per raccontare donne della cultura, della politica, dello sport, della libertà, della Resistenza. Donne che incarnano Milano con le sue forze e le sue fragilità, le sue opportunità e contraddizioni. Il progetto è curato da Officina del Podcast che ha curato anche la musica e scritto da Francesca Mineo; montaggio e sound design a cura di Clara Collalti, cover art di Stefano di Gregorio, registrazione e masterizzazione realizzati da «Revoice Milano».

Si inizia oggi con il primo episodio incentrato sulla figura della tormentata poetessa Alda Merini; lunedì prossimo, 25 novembre, toccherà a Carla Fracci, simbolo mondiale della danza, con le voci di Roberto Bolle e della prima ballerina Martina Arduino. Il 2 dicembre sarà la volta di Mariangela Melato, icona del teatro e del cinema italiano, con le voci della sorella Anna Melato e dell'attrice e amica Federica Fracassi. Il 9 dicembre, Fernanda Wittgens, prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera e figura chiave nella tutela del patrimonio artistico, con le voci di Chiara Rostagno vice direttrice di Brera e di Gabriele Nissim presidente della Fondazione Gariwo (Foresta dei Giusti).

Il 16 dicembre, Lina Merlin, la prima donna a ricoprire un ruolo nel Senato italiano, con le voci della vicesindaco Anna Scavuzzo e di Nicola Del Corno, docente di Storia delle dottrine politiche dell'Università Statale di Milano.