Acuto dell’inverno a fine febbraio? Cosa può succedere in Italia

Siamo entrati nella seconda parte del mese di febbraio che oltre a essere il più corto dell'anno è anche l'ultimo pienamente invernale visto che il 1° marzo ha inizio la primavera meteorologica e il 21 marzo quella astronomica. Nonostante il freddo, al momento, sia relegato quasi esclusivamente alle ore notturne nei prossimi giorni potrebbe prendere corpo un'irruzione d'aria fredda direttamente dal Polo Nord che farebbe piombare l'Italia nel gelo.

Le ipotesi per fine mese

" Gli ultimi aggiornamenti iniziano a fiutare una tendenza meteo tutta da monitorare con il ritorno di pioggia e neve su molte delle nostre regioni: insomma, ecco servito il colpa di coda dell'inverno prima di un nuovo cambiamento", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. Tutto avrebbe origine dal vortice polare, quell'enorme "bolla" gelida che staziona sul Polo Nord. " Proprio verso la fine di febbraio potrebbe letteralmente frantumarsi con importanti ripercussioni su Europa e Italia" , sottolinea l'esperto.

Dall'Artico al Mediterraneo

In questi casi va sempre ricordato che si tratta di stime, tendenze, non di previsioni: si analizzano i modelli matematici che diventano sempre più performanti disegnando questo tipo di scenario. Infatti, i principali indici dell'atmosfera sono favorevoli a una fine dell'inverno molto dinamica, niente alta pressione e scambi di circolazione con " masse d’aria gelide presenti sull'Artico pronte a muoversi verso latitudini più basse e quindi anche verso il Mediterraneo e l’Italia", aggiunge Gussoni.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

Intanto, il vero gelo rimane confinato su Russia ed Europa orientale che da oggi sperimenteranno valori pienamente sottozero anche in pieno giorno con nevicate in pianura e le cosiddette "giornate di ghiaccio", quando cioé la temperatura non supera mai 0°C. l'Italia, al momento, sarebbe soltanto sfiorato dalla massa di gelo ma non è escluso che possano spingersi verso il Mediterraneo nei prossimi giorni con maltempo diffuso di stampo invernale e neve a quote molto basse.

Quel che è sicuro, invece, che la settimana appena iniziata vede un ritorno dell'anticiclone che garantirà tempo stabile e soleggiato a parte nubi e qualche pioggia soltanto sulla Sicilia: se fino a mercoledì farà freddo di notte e al primo mattino, un addolcimento termico si avrà da giovedì 20 con temperature in aumento anche nei valori minimi.

A marzo arriverà la svolta verso la primavera? Negli ultimi anni il primo mese primaverile è stato spesso capriccioso con molte precipitazioni su buona parte dell'Italia. Il destino del nuovo mese dipenderà molto anche dal comportamento del vortice polare",

conclude l'esperto.