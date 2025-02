Arrivano freddo e gelate: occhio al crollo delle temperature

Ascolta ora 00:00 00:00

Prepariamoci a una fredda, per molti versi gelida, alta pressione: dopo il vortice ciclonico che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi dispensando maltempo e neve anche a bassa quota soprattutto al Centro-Sud, per qualche giorno vivremo un meteo stabile e in gran parte soleggiato ma le temperature minime ci ricorderanno che siamo ancora in pieno inverno.

Quanto freddo farà

" Le colonnine di mercurio torneranno su valori più consoni al periodo, specialmente durante la notte al Nord e nelle vallate interne del Centro. In Val Padana, la notte e le prime ore del mattino saranno caratterizzate da temperature che, a tratti, scenderanno anche sotto lo zero, con gelate diffuse, anche nelle grandi città", spiega il meteorologo Stefano Rossi. Infatti, nonostante l'anticiclone, le correnti continueranno a essere da est-nord-est e per questo motivo molto fredde visto che nei vicini Balcani i prossimi giorni vedranno una vera e propria ondata di gelo con valori sottozero anche in pieno giorno.

Nonostante il generoso soleggiamento, l'esperto spiega che anche durante il giorno laddove saranno presenti nubi sparse (ma innocue), come sulle regioni settentrionali, le temperature massime faranno fatica a superare i 4-5°C. Discorso diverso per il Centro-Sud dove durante il giorno si potranno toccare valori compresi fra 10 e 16°C man mano che ci si avvicina alle regioni meridionali e alla Sicilia.

La data per un cambiamento

" Questa parentesi di clima più rigido ci accompagnerà probabilmente solo fino a mercoledì 19 febbraio mentre da giovedì 20 entreremo in un contesto gradualmente più mite per tutto il Paese", aggiunge l'esperto. Questo perché, successivamente, si faranno strada correnti più miti da sud che avranno il merito di far aumentare anche le temperature minime seppur in un contesto generale freddo soprattutto dove i cieli saranno sereni e la ventilazione assente.

Il ritorno di freddo e neve?

Ma cosa accadrà a medio-termine? Innanzitutto c'è da dire che per tutta la prossima settimana (17-23 febbraio) il clima dovrebbe mantenersi asciutto praticamente su tutte le regioni ad eccezione della Sicilia dove potrebbero esserci piogge e qualche nevicata sull'Etna oltre i 1.600 metri tra martedì e giovedì.

la possibilità di un colpo di coda del Generale Inverno proprio negli ultimi giorni del mese. Molto dipenderà dal comportamento del Vortice Polare, il vero attore protagonista della stagione fredda",

Per il ritorno del grande freddo bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti ma non è esclusa "conclude l'esperto.